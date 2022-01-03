Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/secim-surecine-giren-fransanin-ab-donem-baskanliginda-turkiyeye-karsit-cikislar-beklenebilir-1052358353.html
‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’
‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’
Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devralmasının Türkiye-AB ilişkilerine nasıl yansıyabileceğini değerlendiren... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:26+0300
2022-01-03T16:26+0300
dünya
abd
fransa
recep tayyip erdoğan
nato
türkiye
ab
türkiye-ab ilişkileri
sezgin mercan
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052312723_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_c0ff07256a788beaf931d653b0d57101.jpg
Dönem başkanlığını alan Fransa'nın 6 ay boyunca önceliklerinin başında AB'nin özerkliğinin artırılması geliyor. Fransız hükümeti, dönem başkanlığında önceliklerini aktarırken Avrupa'nın "gerçekten egemen" olması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunmak için dünyada "var olma" kabiliyeti edinmek olarak tanımlanıyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık ayında ülkesinin önceliklerini anlatırken "Fransa'nın başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek" ifadesini kullanmıştı.Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Bunun için kriz durumlarında harekete geçirilecek "acil sınır destek mekanizması" kurulması hedefleniyor.Fransa, AB dönem başkanlığını yürütürken aynı zamanda seçimlere gidecek. Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.Fransa dönem başkanlığında Türkiye ile ilişkilerBaşkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, AB dönem başkanlığını alan Fransa’nın izleyebileceği politikaları Sputnik’e değerlendirdi.AB dönem başkanlarının iki temel rolü olduğunu ifade eden Mercan, “Bunlardan birincisi toplantıları planlama ve başkanlık etme diğeri de Avrupa kurumlarıyla irtibatı sağlama ve konseyi temsil etme” dedi. Dönem başkanının ‘kendi istediği konuları AB’nin gündemine taşıyabildiğini’ ifade eden Mercan, “Fransa da Doğu Akdeniz güvenliği gibi konularda bu yolu tercih edecektir” diye ekledi.‘Fransa’da yükselen aşırı sağ siyasetin yansımaları olacaktır’Peki, Fransa döneminde Türkiye-AB ilişkilerinde neler bekleniyor? Dr. Mercan’ın değerlendirmeleri şöyle oldu:‘NATO önemini korumaya devam edecektir’Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aynı zamanda ‘Avrupa Ordusu’ fikrinin öncü savunucusu konumunda bulunuyor. Mercan, Fransa’nın dönem başkanlığında güvenlik konularındaki olası gelişmeleri ise şöyle yorumladı:
https://tr.sputniknews.com/20210916/avrupa-birligi-abd-ve-natoya-ragmen-kendi-savunma-birligini-kurabilir-mi--1048968957.html
fransa
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052312723_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_e470255114f29c503bd80ecf417dd9be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fransa, recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, ab, türkiye-ab ilişkileri, sezgin mercan, emmanuel macron, avrupa birliği, avrupa ordusu, turan salcı

‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’

16:26 03.01.2022
© REUTERS / John ThysFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / John Thys
Abone ol
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devralmasının Türkiye-AB ilişkilerine nasıl yansıyabileceğini değerlendiren Dr. Sezgin Mercan, Fransa’da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çekti. Macron’un yükselen aşırı sağdan oy kazanmak için Türkiye aleyhine söylemleri olabileceğini belirtti.
Dönem başkanlığını alan Fransa'nın 6 ay boyunca önceliklerinin başında AB'nin özerkliğinin artırılması geliyor. Fransız hükümeti, dönem başkanlığında önceliklerini aktarırken Avrupa'nın "gerçekten egemen" olması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunmak için dünyada "var olma" kabiliyeti edinmek olarak tanımlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık ayında ülkesinin önceliklerini anlatırken "Fransa'nın başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek" ifadesini kullanmıştı.
Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Bunun için kriz durumlarında harekete geçirilecek "acil sınır destek mekanizması" kurulması hedefleniyor.
Fransa, AB dönem başkanlığını yürütürken aynı zamanda seçimlere gidecek. Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.

Fransa dönem başkanlığında Türkiye ile ilişkiler

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, AB dönem başkanlığını alan Fransa’nın izleyebileceği politikaları Sputnik’e değerlendirdi.
AB dönem başkanlarının iki temel rolü olduğunu ifade eden Mercan, “Bunlardan birincisi toplantıları planlama ve başkanlık etme diğeri de Avrupa kurumlarıyla irtibatı sağlama ve konseyi temsil etme” dedi. Dönem başkanının ‘kendi istediği konuları AB’nin gündemine taşıyabildiğini’ ifade eden Mercan, Fransa da Doğu Akdeniz güvenliği gibi konularda bu yolu tercih edecektir” diye ekledi.

‘Fransa’da yükselen aşırı sağ siyasetin yansımaları olacaktır’

Peki, Fransa döneminde Türkiye-AB ilişkilerinde neler bekleniyor? Dr. Mercan’ın değerlendirmeleri şöyle oldu:

Türkiye, AB konusunda bir süredir bekle-gör politikası uyguluyor. Özel bir girişim olacak mı zaman içinde göreceğiz ama Fransa’nın genel bir Türkiye şüpheciliği var. Bu Türkiye’nin üyeliğinin ötesinde Türkiye-AB ilişkilerine de yansıyor. Bu açıdan Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması konusunda bir adımda bulunmayacaktır. Ama tabii ki Türkiye-AB ilişkileri de Fransa’nın engelleyemeyeceği bir bağa sahip. Türkiye-AB arasında kurumsal diyalog mekanizması devam eder. Fransa’nın içine girdiği seçim sürecini de vurgularsak burada bir takım çıkışlar yapması ve Türkiye-AB ilişkilerini daha politize etmesi beklenebilir. Çünkü Fransa’da yükselen aşırı sağ siyasetin Türkiye ile ilişkilere yansımaları olacaktır. Öte yandan mülteci krizi gibi işbirliği yapılan alanlarda da Türkiye’nin katkıları AB tarafından beklenmeye devam edecektir.

NATO misyonu Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
SAVUNMA
Avrupa Birliği, ABD ve NATO’ya rağmen kendi ‘Savunma Birliği’ni kurabilir mi?
16 Eylül 2021, 16:59

‘NATO önemini korumaya devam edecektir’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aynı zamanda ‘Avrupa Ordusu’ fikrinin öncü savunucusu konumunda bulunuyor. Mercan, Fransa’nın dönem başkanlığında güvenlik konularındaki olası gelişmeleri ise şöyle yorumladı:

AB uzun bir süredir kendi ayakları üzerinde durabileceği mekanizmaları işliyor. Bununla ilgili çeşitli somut yansımalar da oldu. Fransa, NATO’yu sorgular bir hale gelmişti. Dolayısıyla Avrupa Ordusu konusuna özel önem veriyorlar. Ama bunu hemen göremeyiz. AB kriz anlarında bile Avrupa Savunma Ajansı üzerinden savunma altyapısına katkı sağlar. Bu dönemde de savunma harcamalarının artırılmasına yönelik hamleler görebiliriz ama NATO önemini korumaya devam edecektir.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:36Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'
16:35Elon Musk: İnsanları en iyi 5, en kötü 10 yıl içinde Mars'a götürürüm
16:32Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
16:26Hindistan'da Müslüman kadınları 'satışa çıkaran' uygulama kapatıldı
16:26‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’
16:25'Öldü' denerek kürtajla alınan 5 aylık bebeğin mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
16:25Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum
16:13Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü
16:11Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim
16:02TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz
15:59Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz
15:58Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam
15:51Online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun: 'Ciddi oranda kar vaadinde bulundular'
15:50İspanya'da orji partisine ceza: Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiler
15:39Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Boğaziçili Berke ve Perit için çağrı
15:34Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek
15:22İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü
15:20CHP: Abdulkadir Selvi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaları hayal ürünüdür
15:16Lugansk: Donbass'taki iki yerleşim yerinde Ukrayna'ya ait elektronik harp istasyonları tespit edildi
15:13'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı