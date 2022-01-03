https://tr.sputniknews.com/20220103/secim-surecine-giren-fransanin-ab-donem-baskanliginda-turkiyeye-karsit-cikislar-beklenebilir-1052358353.html

‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’

‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’

Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devralmasının Türkiye-AB ilişkilerine nasıl yansıyabileceğini değerlendiren... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:26+0300

2022-01-03T16:26+0300

2022-01-03T16:26+0300

dünya

abd

fransa

recep tayyip erdoğan

nato

türkiye

ab

türkiye-ab ilişkileri

sezgin mercan

emmanuel macron

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Dönem başkanlığını alan Fransa'nın 6 ay boyunca önceliklerinin başında AB'nin özerkliğinin artırılması geliyor. Fransız hükümeti, dönem başkanlığında önceliklerini aktarırken Avrupa'nın "gerçekten egemen" olması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunmak için dünyada "var olma" kabiliyeti edinmek olarak tanımlanıyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık ayında ülkesinin önceliklerini anlatırken "Fransa'nın başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek" ifadesini kullanmıştı.Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Bunun için kriz durumlarında harekete geçirilecek "acil sınır destek mekanizması" kurulması hedefleniyor.Fransa, AB dönem başkanlığını yürütürken aynı zamanda seçimlere gidecek. Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.Fransa dönem başkanlığında Türkiye ile ilişkilerBaşkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, AB dönem başkanlığını alan Fransa’nın izleyebileceği politikaları Sputnik’e değerlendirdi.AB dönem başkanlarının iki temel rolü olduğunu ifade eden Mercan, “Bunlardan birincisi toplantıları planlama ve başkanlık etme diğeri de Avrupa kurumlarıyla irtibatı sağlama ve konseyi temsil etme” dedi. Dönem başkanının ‘kendi istediği konuları AB’nin gündemine taşıyabildiğini’ ifade eden Mercan, “Fransa da Doğu Akdeniz güvenliği gibi konularda bu yolu tercih edecektir” diye ekledi.‘Fransa’da yükselen aşırı sağ siyasetin yansımaları olacaktır’Peki, Fransa döneminde Türkiye-AB ilişkilerinde neler bekleniyor? Dr. Mercan’ın değerlendirmeleri şöyle oldu:‘NATO önemini korumaya devam edecektir’Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aynı zamanda ‘Avrupa Ordusu’ fikrinin öncü savunucusu konumunda bulunuyor. Mercan, Fransa’nın dönem başkanlığında güvenlik konularındaki olası gelişmeleri ise şöyle yorumladı:

https://tr.sputniknews.com/20210916/avrupa-birligi-abd-ve-natoya-ragmen-kendi-savunma-birligini-kurabilir-mi--1048968957.html

fransa

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2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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