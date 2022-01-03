https://tr.sputniknews.com/20220103/twitter-kovid-19-dezenformasyonu-yapan-abdli-vekilin-hesabini-askiya-aldi-1052343273.html

Twitter ilk kez bir ABD'li vekilin hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter ilk kez bir ABD'li vekilin hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Greene'nin kişisel hesabını, 'Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı' gerekçesiyle... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:14+0300

2022-01-03T10:14+0300

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abd

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senatör

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twitter

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Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin '@mtgreenee' adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında 'sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı' gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.Böylelikle Greene, Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi oldu.Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin '@RepMTG' adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişim bulunuyor.Telegram'da yaptığı açıklamada, "Twitter Amerika'nın düşmanıdır, gerçekleri kaldıramaz" ve "Komünist Demokratlar gerçeği durduramaz" diyen Greene, sosyal medya platformlarının 'doğruların her yere yayılmasını engelleyemeyeceğini' de sözlerine ekledi. Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı, 6 Ocak Kongre Baskını sebebiyle daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/twitter-2021de-dunyanin-en-cok-konusulan-tweetlerini-paylasti-1051647664.html

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abd, sosyal medya, senatör, dezenformasyon, askıya alma, hesap, vekil, twitter