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Twitter ilk kez bir ABD'li vekilin hesabını kalıcı olarak askıya aldı
10:14 03.01.2022 (güncellendi: 10:20 03.01.2022)
© AATwitter, logo, telefon
© AA
Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Greene'nin kişisel hesabını, 'Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı' gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu. Twitter'ın aldığı kararla ABD'li vekil, hesabı temelli olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi olarak kayıtlara geçti.
Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin '@mtgreenee' adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında 'sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı' gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.
Böylelikle Greene, Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi oldu.
Twitter permanently bans U.S. Representative Marjorie Taylor Greene https://t.co/4FDhQbCMGi pic.twitter.com/VzR39NapI7— Reuters (@Reuters) January 2, 2022
Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin '@RepMTG' adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişim bulunuyor.
Telegram'da yaptığı açıklamada, "Twitter Amerika'nın düşmanıdır, gerçekleri kaldıramaz" ve "Komünist Demokratlar gerçeği durduramaz" diyen Greene, sosyal medya platformlarının 'doğruların her yere yayılmasını engelleyemeyeceğini' de sözlerine ekledi.
#BREAK Twitter has permanently suspended Marjorie Taylor Greene's account @mtgreenee for repeatedly sharing Covid-19 misinformation, the company said in a statement this morning.— Donie O'Sullivan (@donie) January 2, 2022
Greene still has access to @RepMTG. pic.twitter.com/f80BN7h0Jm
Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.
Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı, 6 Ocak Kongre Baskını sebebiyle daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.
10 Aralık 2021, 16:31