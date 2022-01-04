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https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-starbucks-calisanlarina-asi-ya-da-her-hafta-pcr-testi-zorunlugu-getiriyor-1052372934.html
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta PCR testi zorunluğu getiriyor
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta PCR testi zorunluğu getiriyor
ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T00:40+0300
2022-01-04T00:40+0300
2022-01-04T00:40+0300
dünya
abd
new york
starbucks
koronavirüs testi
aşı zorunluluğu
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Kahve devi Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/uzmanlar-uyardi--bez-maske-omicrondan-korumuyor-1052347938.html
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abd, new york, starbucks, koronavirüs testi, aşı zorunluluğu
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta PCR testi zorunluğu getiriyor
ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.
Kahve devi
Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.
Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.
Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.