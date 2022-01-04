https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-starbucks-calisanlarina-asi-ya-da-her-hafta-pcr-testi-zorunlugu-getiriyor-1052372934.html

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta PCR testi zorunluğu getiriyor

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta PCR testi zorunluğu getiriyor

ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T00:40+0300

2022-01-04T00:40+0300

2022-01-04T00:40+0300

dünya

abd

new york

starbucks

koronavirüs testi

aşı zorunluluğu

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Kahve devi Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.

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abd, new york, starbucks, koronavirüs testi, aşı zorunluluğu