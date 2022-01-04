https://tr.sputniknews.com/20220104/bir-devrin-sonu-blackberry-22-yil-sonra-cihazlarina-destegi-kesti-1052381632.html

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesti

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesti

2000’li yılların popüler akıllı telefon markası BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdığını açıkladı. 22 yıl önce... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T10:58+0300

2022-01-04T10:58+0300

2022-01-04T10:58+0300

yaşam

kanada

iphone

akıllı telefon

blackberry

nokia

akıllı cihaz

destek

şirket

telefon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101563/49/1015634990_0:11:1000:574_1920x0_80_0_0_14acb93d3b594a03b78116707b65f9b1.jpg

Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını belirtti.NTV'nin aktardığına göre BlackBerry, duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.İlk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan Blackberry, akıllı telefon kullanıcılarının kolayca e-posta göndermesine olanak sağladığı için kısa süre içerisinde profesyoneller arasında popüler oldu.Daha sonra genel kullanıcı arasında kullanıcı sayısı her geçen gün artan BlackBerry, 2001'den 2007'ye kadar dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon oldu.2007 ila 2016 yılları arasında en iyi akıllılar listesinde ilk sıralarda yer alan Kanadalı şirket, daha sonra iPhone’un kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte her geçen gün popülaritesini kaybetmişti.2018'de akıllı telefonu üretmeyi bırakacağını duyuran BlackBerry’nin gelişen teknolojiye uyum sağlamadaki başarısızlığı, tüketici içgörüsü eksikliği ve kötü tasarımı nedeniyle her geçen gün marka değerinin düştüğü belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211014/nokia-icerisinde-yilan-oyunu-da-olan-yeni-klasik-6310-modelini-piyasaya-surdu-1049818566.html

https://tr.sputniknews.com/20220103/teknoloji-devi-apple-3-trilyon-dolarlik-piyasa-degerine-ulasti-1052368801.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, iphone, akıllı telefon, blackberry, nokia, akıllı cihaz, destek, şirket, telefon, üretim, duyuru, işletim sistemi