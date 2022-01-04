https://tr.sputniknews.com/20220104/iran-disisleri-abd-ile-yazili-olarak-gorus-alisverisi-yapiliyor-1052374214.html

İran Dışişleri: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

İran Dışişleri: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T01:33+0300

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2022-01-04T01:33+0300

dünya

abd

iran

viyana

müzakere

nükleer anlaşma

said hatibzade

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.Washington ile Tahran arasındaki iletişim ile ilgili olarak Hatibzade, "İran ile ABD arasında görüş alışverişi için somut bir yol var. ABD ile gayrıresmi ve yazılı olarak görüş alışverişi oluyor. Bunlar da yanlış anlaşılmaların giderilmesi içindir" ifadelerini kullandı.Nükleer müzakerelerin geldiği aşamaya dair de İranlı Sözcü, "Bugün ortak bir metin varsa bu Batılıların maksimum taleplerinden geri adım atması gerektiğini anladığı içindir. Nükleer anlaşmadan daha fazlasını isteyemezler" dedi.Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'yı ziyaret edeceğini aktaran Hatibzade, görüşmelerde siyasi ile ekonomik işbirliğinin ele alınacağını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/iran-nukleer-anlasmasi-muzakereleri-viyanada-yeniden-basladi-1052369525.html

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abd, iran, viyana, müzakere, nükleer anlaşma, said hatibzade