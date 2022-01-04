https://tr.sputniknews.com/20220104/israil-escinsel-ciftlere-tasiyici-annelik-verecek-1052387877.html
İsrail'de eşcinsel çiftler artık taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olabilecek
İsrail'de eşcinsel çiftler artık taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olabilecek
İsrail, gelecek haftadan itbaren eşcinsel çiftlerin taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasını mümkün kılacak yasal düzenlemeyi yürürlüğe koyacak. Sağlık... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T13:31+0300
2022-01-04T13:31+0300
2022-01-04T14:01+0300
dünya
israil
eşcinsel
mahkeme
açıklama
karar
eşcinsel evlilik
anne
taşıyıcı
gay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052388844_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_cb50ccbf1e3eed69cd093b476388c25d.jpg
İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, geçen yılki Yüksek Mahkeme kararının ardından İsrail'deki eşcinsel çiftlerin, taşıyıcı anneler aracılığıyla gelecek haftadan itibaren çocuk sahibi olabileceğini söyledi.Kararı duyuran eşcinsel Sağlık Bakanı Horowitz, "LGBT topluluğunun uzun mücadelesinin amacı kanun önünde ve ebeveynlikte eşitliktir” dedi.Bekar erkekleri ve trans bireyleri de kapsayacakHorowitz, yasadaki değişikliğin, taşıyıcı anneliği bekar erkeklere ve trans bireyleri kapsayacak şekilde de genişleteceğini söyledi.Önceki düzenlemelere göre ebeveyn olmak isteyen İsrailli eşcinsel çiftler, bir vekille anlaşamıyor ve çoğu zaman yurt dışından birini bulmanın maliyetli olması yüzünden bu eylemden vazgeçiyorlardı.Temmuz 2021'de mahkeme, İsrail'de eşcinsel çiftlerin bir vekil aracılığıyla çocuk sahibi olmasını engelleyen taşıyıcı annelik yasasının bazı kısımlarını iptal etmişti. Bu hamle, mahkemenin 2020'de bekar kadınlara erişimi genişleten ancak eşcinsel çiftleri hariç tutan yasanın 'eşitlik ve ebeveynlik hakkına orantısız bir şekilde zarar verdiği' ve yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından gelmişti.Netanyahu 1 yıl süre vermiştiDönemin başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetine yeni bir yasa hazırlaması için 1 yıl süre vermişti ancak parlamento bu süreyi karşılayamamıştı.Mahkeme geçen yıl, yasadaki değişikliğin 6 ay sürecek bir çalışmayla 11 Ocak'ta yürürlüğe girebileceğini açıklamıştı.Ortadoğu'da çoğu ülkenin aksine İsrail, genellikle LGBT topluluğuna karşı hoşgörülü tavrıyla biliniyor. Eşcinseller İsrail ordusunda ve parlamentosunda açıkça hizmet verebiliyor. İsrailli birçok popüler sanatçı eşcinsel olduğunu açıkça ifade edebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ab-adalet-divani-karar-verdi-escinsel-ebeveynler-ve-cocuklari-aile-olarak-kabul-edilecek-1051762889.html
https://tr.sputniknews.com/20211208/sili-escinsel-evlilige-imkan-taniyan-yasa-tasarisini-kabul-etti-1051559872.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052388844_139:0:906:575_1920x0_80_0_0_5cd251e29d65e970d860e74aa94397e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, eşcinsel, mahkeme, açıklama, karar, eşcinsel evlilik, anne, taşıyıcı, gay, sağlık bakanı, nitzan horowitz
İsrail'de eşcinsel çiftler artık taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olabilecek
13:31 04.01.2022 (güncellendi: 14:01 04.01.2022)
İsrail, gelecek haftadan itbaren eşcinsel çiftlerin taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasını mümkün kılacak yasal düzenlemeyi yürürlüğe koyacak. Sağlık Bakanı Horowitz, düzenlemenin amacını 'kanun önünde ve ebeveynlikte eşitlik' olarak yorumladı.
İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, geçen yılki Yüksek Mahkeme kararının ardından İsrail'deki eşcinsel çiftlerin, taşıyıcı anneler aracılığıyla gelecek haftadan itibaren çocuk sahibi olabileceğini söyledi.
Kararı duyuran eşcinsel Sağlık Bakanı Horowitz, "LGBT topluluğunun uzun mücadelesinin amacı kanun önünde ve ebeveynlikte eşitliktir” dedi.
Bekar erkekleri ve trans bireyleri de kapsayacak
Horowitz, yasadaki değişikliğin, taşıyıcı anneliği bekar erkeklere ve trans bireyleri kapsayacak şekilde de genişleteceğini söyledi.
Önceki düzenlemelere göre ebeveyn olmak isteyen İsrailli eşcinsel çiftler, bir vekille anlaşamıyor ve çoğu zaman yurt dışından birini bulmanın maliyetli olması yüzünden bu eylemden vazgeçiyorlardı.
Temmuz 2021'de mahkeme, İsrail'de eşcinsel çiftlerin bir vekil aracılığıyla çocuk sahibi olmasını engelleyen taşıyıcı annelik yasasının bazı kısımlarını iptal etmişti.
Bu hamle, mahkemenin 2020'de bekar kadınlara erişimi genişleten ancak eşcinsel çiftleri hariç tutan yasanın 'eşitlik ve ebeveynlik hakkına orantısız bir şekilde zarar verdiği' ve yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından gelmişti.
Netanyahu 1 yıl süre vermişti
Dönemin başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetine yeni bir yasa hazırlaması için 1 yıl süre vermişti ancak parlamento bu süreyi karşılayamamıştı.
Mahkeme geçen yıl, yasadaki değişikliğin 6 ay sürecek bir çalışmayla 11 Ocak'ta yürürlüğe girebileceğini açıklamıştı.
Ortadoğu'da çoğu ülkenin aksine İsrail, genellikle LGBT topluluğuna karşı hoşgörülü tavrıyla biliniyor. Eşcinseller İsrail ordusunda ve parlamentosunda açıkça hizmet verebiliyor. İsrailli birçok popüler sanatçı eşcinsel olduğunu açıkça ifade edebiliyor.