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https://tr.sputniknews.com/20220104/kidem-tazminati-tavani-belli-oldu-1052385280.html
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 13.58, yıllık bazda ise 36.08 artış gösterdi. Bu oranla birlikte kıdem tazminatı tavanı da... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:16+0300
2022-01-04T12:17+0300
ekonomi
kıdem tazminatı
enflasyon
memur zammı
ekonomik kriz
işçi
memur
ekonomi
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TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla sosyal yardımlara zam oranı ve kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.Kıdem tazminatı tavanıİşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı. 2022 için ise kıdem tazminatı 12 bin 976 liraya yükseldi.Sosyal yardımlarMemur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak. 65 yaş aylığı 1055 lira 85 kuruş, evde bakım desteği 2292 liraya çıkacak. Engelli aylıkları yüzde 40 arasında 842 liraya, yüzde 60'ta ise 1264 liraya yükselecek.
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kıdem tazminatı, enflasyon, memur zammı, ekonomik kriz, işçi, memur, ekonomi

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

12:16 04.01.2022 (güncellendi: 12:17 04.01.2022)
© AA / ArşivKıdem tazminatı
Kıdem tazminatı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA / Arşiv
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TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 13.58, yıllık bazda ise 36.08 artış gösterdi. Bu oranla birlikte kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla sosyal yardımlara zam oranı ve kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Kıdem tazminatı tavanı

İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı. 2022 için ise kıdem tazminatı 12 bin 976 liraya yükseldi.

Sosyal yardımlar

Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak. 65 yaş aylığı 1055 lira 85 kuruş, evde bakım desteği 2292 liraya çıkacak. Engelli aylıkları yüzde 40 arasında 842 liraya, yüzde 60'ta ise 1264 liraya yükselecek.
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