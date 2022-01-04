https://tr.sputniknews.com/20220104/pitbull-saldirisinda-yaralanan-asiyenin-ilk-istegi-hamburger-ve-oyuncak-oldu-1052394764.html

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş'in normal servise alındıktan sonra ilk isteği oyuncak ve hamburger oldu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:58+0300

2022-01-04T15:58+0300

2022-01-04T15:58+0300

yaşam

asiye ateş

saldırı

pitbull

hamburger

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Gaziantep'te 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.'Yemek yerken sıkıntı yaşıyor'Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak. Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi" dedi.Hayırseverlerin çok sayıda oyuncak yolladığını söyleyen Ateş, "Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Elini kolunu biraz biraz hareket ettirebiliyor. Asiye için sadece dua edin. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diye konuştu.İkinci ameliyatı olacakAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerinde tahribat olduğunu söylemişti.Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyatın yapılabileceğini aktaran Özkan, "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/pitbull-saldirisi-sonrasi-doku-nakli-yapilan-asiye-ates-yogun-bakimdan-cikti-1052217921.html

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asiye ateş, saldırı, pitbull, hamburger