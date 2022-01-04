https://tr.sputniknews.com/20220104/rus-disisleri-afrikayi-zitlasma-arenasi-olarak-gormuyoruz-1052398987.html

Rus Dışişleri: Afrika’yı zıtlaşma arenası olarak görmüyoruz

Rus Dışişleri: Afrika’yı zıtlaşma arenası olarak görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Departmanı Direktörü Tkaçenko, Moskova’nın Afrika’yı diğer ülkelerle zıtlaşma arenası olarak görmediğini belirtti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T18:17+0300

2022-01-04T18:17+0300

2022-01-04T18:17+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Departmanı Direktörü Vsevolod Tkaçenko, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Afrika’yı diğer ülkelerle zıtlaşma arenası olarak görmediğini söyledi.Tkaçenko, “(Afrika’yı) Afrikalı dostlarımız ve ortaklarımızla işbirliği halinde tüm ilgili taraflarla, Avrupa Birliği ile, Çin ve diğer ülkelerle etkileşime açık olduğumuz bir kıta olarak görüyoruz” diye konuştu.Rusya’nın, birçok ülkenin her zaman diğerlerinin çıkarlarıyla örtüşmeyebilen ekonomik ve siyasi çıkarları olduğunu anlayabildiğine dikkat çeken Tkaçenko, “Fakat biz, sağlıklı rekabetin çalışmalara fayda bile sağlayabileceğine inanıyoruz, en önemlisi, sağlıklı ve medeni olması. İlkeli yaklaşımımız çatışmaya değil işbirliğine odaklanmaktır. Aynı zamanda, Afrika'da asıl meselenin Afrikalıların kiminle ve nasıl işbirliği yapacakları konusundaki görüşleri olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Mali'ye terörle mücadelede yardım, işbirliği alanı olabilir’Rus diplomat, Rusya’nın ‘çok zor bir durumda olan Mali’ye terörle mücadelede ve devlet istikrarını güçlendirmede mümkün olan her türlü yardımın sağlamasından’ yana olduğunu ifade etti.Mali'ye terörle mücadelede yardımların da bir işbirliği alanı olabileceğini kaydeden Tkaçenko, bu ülkenin çok zor durumda olduğunu, birçok alanların fiilen iktidarın kontrolünde olmadıklarını ve oradaki makamların ‘kendilerine yardım etmek isteyen ve edebilecek olan’ kişilere güvenmek istediğini vurguladı.“Fransa orada uzun süredir Barkhane (Barkan) operasyonunu yürütüyor, ancak son zamanlarda Paris misyonunu yeniden yapılandırmaya başladı ve bu durum, güvenlik boşluğu oluştuğunu hisseden Malililerin tartışmalı tepkisine yol açtı. Bu mücadelede kendilerine yardımcı olacak ek ortaklar bulma isteklerini anlıyoruz” diyen Tkaçenko, Mali makamlarının güvenlik alanında hizmet veren özel şirketlerle temaslarının hükümetin egemen hakkı olduğunu vurguladı.‘Fransa’nın Malili yetkililerin Rus güvenlik şirketleri ile olası ilişkilerine yönelik tepkisi abartılı’Tkaçenko, Fransa'nın Malili yetkililerin Rus güvenlik şirketleri ile olası işbirliğine yönelik eleştirisinin yapıcı olmadığını, bunun henüz var olmayan bir şeye tepki olduğunu söyledi.Rus diplomat, “Eleştirilerin esasa dayalı olması ve güvenilir gerçeklere veya kanıtlara dayanması gerektiğine inanıyoruz. Bu durumda, Malili yetkililerin güvenlik hizmetleri sunan Rus özel şirketlerle olası ilişkisine Fransa’nın tepkisi biraz abartılı görünüyor. Üstelik bu, henüz var olmayan bir şeye tepkidir. Bunun en yapıcı yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Mali’ye paralı asker göndermesi ile ilgili suçlamaların yersiz olduğunu, Moskovalı yetkililerin Fransız meslektaşlarına Rusya’nın Mali ile askeri alanda nasıl bir işbirliği yaptığını açıkladığını belirtmişti.

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