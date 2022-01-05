https://tr.sputniknews.com/20220105/ankara-buyuksehir-belediyesinin-raporu-siddet-magduru-kadinlar-en-cok-psikolojik-siddet-goruyor-1052426299.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin raporu: Şiddet mağduru kadınlar en çok psikolojik şiddet görüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin raporu: Şiddet mağduru kadınlar en çok psikolojik şiddet görüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yayınladığı ‘Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu’na göre Kadın Danışma... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T13:02+0300
2022-01-05T13:02+0300
2022-01-05T13:05+0300
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
kadına karşı şiddet
kadına şiddet
kadın
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
kadın hakları
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Cinsiyet ayrımcılığına karşı projeler üreterek kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, 2021 yılına ait yıllık raporunu yayımladı.Rapora göre 2021 yılında 217 kadın merkezlere giderek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih ederken en çok adli ve danışmanlık nedeniyle merkeze başvuruda bulundu.Yüzde 45.5 psikolojik şiddet görüyorRaporda merkeze başvur yapan ve verilerinin paylaşılmasına izin veren 123 şiddet mağduru kadından yüzde 45.4 psikolojik şiddet, yüzde 31 fiziksel şiddet yüzde 23.6 ekonomik şiddet gördüğü belirtildi. Bu kadınların yüzde 52’si’nin ilkokul mezunu, yüzde 33.3’ünün lise yüzde 14.6'sının da üniversite mezunu olduğu raporda yer aldı.2021 yılında 88 kadın sığınma evinden yararlandıRaporda kadın sığınma evinin verilerine de yer verildi. 2021 yılından kadın sığınma evinden 88 kadın ile 48 çocuğun yararlandığı belirtilen raporda 88 kadının maruz kaldığı şiddet olaylarıyla ilgili de istatistiklere yer verdi. Buna göre kadın sığınma evinde kalan kadınların yüzde 42.5 psikolojik şiddet, 29.9’u fiziksel şiddet, 16.2’si ekonomik şiddet, yüzde 9’u cinsel şiddet, yüzde 2.4’ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.Kadınlar en çok eşlerinden şiddet gördüBelgede yüzde 61.3’ü eş yada partnerinden şiddet gördüğü, yüzde 32.5’in ailelerinden şiddet gördüğü, yüzde 3.8’in eşinin yada partnerinin akrabalarından, 2.4’ün ise kendi akrabalarından şiddet gördüğü tespiti yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kendine-siddet-uygulayan-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-1052410558.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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ankara büyükşehir belediyesi, kadına karşı şiddet, kadına şiddet, kadın, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadın hakları
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin raporu: Şiddet mağduru kadınlar en çok psikolojik şiddet görüyor
13:02 05.01.2022 (güncellendi: 13:05 05.01.2022)
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yayınladığı ‘Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu’na göre Kadın Danışma Merkezi’ne başvuran kadınların yüzde 45.4’ü psikolojik şiddet, yüzde 31’i fiziksel şiddet, yüzde 23.6’sı ise ekonomik şiddet görüyor.
Cinsiyet ayrımcılığına karşı projeler üreterek kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, 2021 yılına ait yıllık raporunu yayımladı.
Rapora göre 2021 yılında 217 kadın merkezlere giderek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih ederken en çok adli ve danışmanlık nedeniyle merkeze başvuruda bulundu.
Yüzde 45.5 psikolojik şiddet görüyor
Raporda merkeze başvur yapan ve verilerinin paylaşılmasına izin veren 123 şiddet mağduru kadından
yüzde 45.4 psikolojik şiddet, yüzde 31 fiziksel şiddet
yüzde 23.6 ekonomik şiddet gördüğü belirtildi. Bu kadınların yüzde 52’si’nin ilkokul mezunu
, yüzde 33.3’ünün lise yüzde 14.6'sının da üniversite mezunu olduğu raporda yer aldı.
2021 yılında 88 kadın sığınma evinden yararlandı
Raporda kadın sığınma evinin verilerine de yer verildi. 2021 yılından kadın sığınma evinden
88 kadın ile 48 çocuğun yararlandığı belirtilen raporda 88 kadının maruz kaldığı şiddet olaylarıyla
ilgili de istatistiklere yer verdi. Buna göre kadın sığınma evinde kalan kadınların
yüzde 42.5 psikolojik şiddet, 29.9’u fiziksel şiddet, 16.2’si ekonomik şiddet, yüzde 9’u cinsel şiddet
, yüzde 2.4’ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.
Kadınlar en çok eşlerinden şiddet gördü
Belgede yüzde 61.3’ü
eş yada partnerinden şiddet gördüğü, yüzde 32.5’in ailelerinden şiddet gördüğü, yüzde 3.8’in eşinin yada partnerinin akrabalarından
, 2.4’ün ise kendi akrabalarından şiddet gördüğü tespiti yapıldı.