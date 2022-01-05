https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiyenin-savunma-ve-havacilik-sanayisindeki-ilk-dort-musterisi-abd-azerbaycan-katar-ve-bae-oldu-1052426064.html

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisindeki ilk dört müşterisi ABD, Azerbaycan, Katar ve BAE oldu

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisindeki ilk dört müşterisi ABD, Azerbaycan, Katar ve BAE oldu

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi 2021 yılında bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 41.5 artırdı ve 3,2 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaştı. En... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T12:58+0300

2022-01-05T12:58+0300

2022-01-05T12:58+0300

savunma

abd

afrika

rusya

fransa

almanya

türkiye

azerbaycan

katar

pakistan

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. 2020’de 2,2 milyar dolarlık bir ihracata imza atan savunma ve havacılık sektörü 2021’de bu rakamı 3,2 milyar dolara çıkardı.Buna göre listede ilk sırayı ABD aldı. 2020’de 783 milyon dolar olan ABD’ye ihracat rakamı yüzde 43.9 artarak 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD’ye ihraç edilen ürünler arasında ağırlığı Boeing firması için üretilen sivil havacılık ürünleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra sivil kullanıma yönelik hafif silah pazarında da Türk şirketleri ABD pazarında önemli bir yere sahip bulunuyor.Azerbaycan’a satış azaldıListede ikinci sırayı ise Azerbaycan aldı. 2020’de 260 milyon dolar olan ihracat 2021’de yüzde 22.5 düşerek 202 milyon dolar olarak gerçekleşse de Azerbaycan Türkiye’nin önemli savunma ve havacılık müşterisi olmaya devam etti. Azerbaycan Türkiye’den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), SİHA’da kullanılacak mühimmatlar, TRLG-230 füzesi ve çeşitli sistemler ihraç etmişti.Katar’a ihracatta yüzde 305’lik artışTürkiye’nin savunma alanında önemli müşterilerinden biri olan Katar’a 2021’de ihracatta önemli bir artış oldu. 2020’de 44 milyon dolar olan ihraç rakamı 2021’de yüzde 305 artarak 180 milyon dolar seviyesine ulaştı. Katar'ın Türkiye'den aldığı savunma sanayi ürünleri arasında Bayraktar TB2 SİHA, çeşitli mühimmatlar, eğitim gemileri ve simülatörler bulunuyor.BAE dördüncü sırada yer aldıTürkiye ile 2021 yılında ilişkileri normalleştiren BAE’ye ise 161 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Bu rakam 2020’deki 200 milyon dolarlık ihracatın yüzde 19 altında kaldı. 2021 yılı Aralık ayında BAE’den gelen bir heyet Savunma Sanayii Başkanlığı’nda Türk firmalarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmişti. BAE heyeti aynı zamanda Türk SİHA’larını da incelemişti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise “Kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği konum ve BAE’nin ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim” açıklamasında bulunmuştu.Bayraktar TB2 rakamı artırdıTürkiye’den Bayraktar TB2 SİHA alan bir diğer ülke olan Fas’a ihracatta ise üst düzey bir artış oldu. 2020’de 533 bin dolar ihracat rakamı 2021’de 159 milyon dolara yükseldi. Artış oranı yüzde 29.814 olarak yansıdı.Çin’e dikkat çeken artışListedeki diğer ihracat rakamı yüksek ülke ise 2021 yılında 154 milyon dolar satış yapılan Almanya oldu. Fransa’ya 86 milyon dolar, Birleşik Krallık’a ise 51 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Rusya’ya 2020’de 26 milyon dolar olan ihracat 2021’de yüzde 27.5 azalarak 19,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Listede dikkat çeken bir diğer yükseliş ise Çin’e yapılan ihracatta yaşandı. 2020’ye göre yüzde 58.077 artan Çin’e ihracat 31 milyon dolar seviyesine yükseldi.Afrika’nın da ilgisini çekiyorTürk savunma sanayisinin Afrika ülkelerine olan ihracatı da yükseldi. Bu kapsamda Çad’a 14 milyon dolar, Etiyopya’ya 125 milyon dolar, Ruanda’ya 28 milyon dolar, Somali’ye 7 milyon dolar, Sudan’a ise 5,6 milyon dolarlık satışlar dikkat çeken rakamlar oldu.2021 yılında Pakistan’a ihracat yüzde 64 düşerek 23,7 milyon dolar seviyesine inerken Bangladeş’e ihracatta ise yüzde 7.395 artışla 97 milyon dolarlık satış yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211231/turkiyenin-savunma-havacilik-ve-uzay-sanayisi-2021-yilini-onemli-gelismelerle-geride-birakti-----1052223627.html

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