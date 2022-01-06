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https://tr.sputniknews.com/20220106/abd-30-yil-sonra-tehlikeli-kimyasallar-listesini-genisletecek-1052482225.html
ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek
ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek
ABD'de, solunması tehlikeli olan zehirli kimyasallar listesinin, 30 yıl aradan sonra '1-bromopropan' maddesi eklenerek güncelleneceği açıklandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T22:24+0300
2022-01-06T22:24+0300
dünya
abd
abd çevre koruma ajansı (epa)
liste
kimyasal
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ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), havayı kirleten ve solunum açısından tehlikeli maddeler listesine güçlü bir kuru temizleme çözücüsü olan 1-bromopropan'ı ekleyeceğini duyurdu.Kirli kumaşlar, yağlı metal parçaları temizleme kabiliyeti nedeniyle kuru temizlemeciler, otomobil mağazaları gibi işletmeciler tarafından kullanılan kimyasal madde hakkındaki yeni karar Federal Register'da yayınlanan bildiride yer aldı.Geniş kullanım alanı olan 1-bromopropan maddesinin, insan beyninde nörolojik hasara neden olabileceği, üreme sistemine zarar verebileceği ve kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğine dair bilimsel bulgular birçok defa farklı kurumlar tarafından paylaşılmıştı.ABD Kongresi'nin, Temiz Hava Yasası'nın bir hükmü uyarınca, EPA'ya zararlı maddeler listesine başka kirleticileri ekleme yetkisi vermesine rağmen kurumun 30 yıl boyunca bu yetkisini kullanmaması farklı zamanlarda eleştiri konusu olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211220/pg-kanserojen-madde-nedeniyle-bazi-urunlerini-geri-cagirdi-1051927754.html
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abd, abd çevre koruma ajansı (epa), liste, kimyasal

ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek

22:24 06.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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ABD'de, solunması tehlikeli olan zehirli kimyasallar listesinin, 30 yıl aradan sonra '1-bromopropan' maddesi eklenerek güncelleneceği açıklandı.
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), havayı kirleten ve solunum açısından tehlikeli maddeler listesine güçlü bir kuru temizleme çözücüsü olan 1-bromopropan'ı ekleyeceğini duyurdu.
Kirli kumaşlar, yağlı metal parçaları temizleme kabiliyeti nedeniyle kuru temizlemeciler, otomobil mağazaları gibi işletmeciler tarafından kullanılan kimyasal madde hakkındaki yeni karar Federal Register'da yayınlanan bildiride yer aldı.
Geniş kullanım alanı olan 1-bromopropan maddesinin, insan beyninde nörolojik hasara neden olabileceği, üreme sistemine zarar verebileceği ve kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğine dair bilimsel bulgular birçok defa farklı kurumlar tarafından paylaşılmıştı.
ABD Kongresi'nin, Temiz Hava Yasası'nın bir hükmü uyarınca, EPA'ya zararlı maddeler listesine başka kirleticileri ekleme yetkisi vermesine rağmen kurumun 30 yıl boyunca bu yetkisini kullanmaması farklı zamanlarda eleştiri konusu olmuştu.
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