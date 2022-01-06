https://tr.sputniknews.com/20220106/kilicdaroglu-butun-emeklilerin-bir-araya-gelmesi-lazim-1052464098.html

Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım

Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerden ricam, geçinemiyorsanız hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz. Bütün emeklilerin bir... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:53+0300

2022-01-06T12:53+0300

2022-01-06T12:54+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

maaş

ptt

ücret

emekli

zam

açıklama

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER ziyareti sonrası basın açıklaması düzenledi. CHP lideri, “Kim hak, hukuk, adalet arıyorsa onların yanında olmaya söz verdim. Asgari ücretlinin aylıklarını artırdılar. Hazine ve Maliye Bakanı, “Asgari ücretlinin aylığı arttı, yüzde 50 zam yaptık, şimdi sıra emeklilere geldi” dedi. Bütün emekliler doğal olarak yüzde 50’lik zam bekliyordu. Ama bu olmadı" diye konuştu.''Emeklilere iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli postaneden bana telgraf çekti'Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:"Hangi gerekçeyle olmadı bilmiyorum. Ne olacak ve nereye kadar gidecek? Ben buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim. Size neden beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu; biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek, temel mantıkları bu. Emeklilere iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman bir grup emekli postaneden bana telgraf çekti. Bizim maaşımız yetiyor diye, o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş.'Geçinemiyorsanız hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz'Bütün emeklilerden ricam geçinemiyorsanız hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz. Sizin hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor. Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım, oyumu vermeyeceğim demesi lazım. Bunu dediğiniz zaman bütün siyasi iktidar, sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalırlar.'Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak?'Bir de dul, yetimler var. Emekli vefat ettiğinde eşine ve çocuklarına intikal eden aylıkları var. Son yapılan zamlardan sonra 627 lira aylık dul ve yetime verilen. 690 lira, 748 lira…Şimdi ben saraydaki zata ve şürekasına seslenmek isterim. Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Bunlarda vicdan var mı? 627 lirayla yaşa diyorsun.'Milli gelirden sağladıkları payı başkalarına veriyorlar'Milli gelirden pay niye versinler? Çünkü milli gelirden sağladıkları payı başkalarına veriyorlar, 5 maaş alana veriyorlar. Sizin sesiniz çıkmıyor ki… Sizin birlik olma zamanıdır. Açlık sınırı 4 bin 13 lira. 2500 liraya çıkardık en düşük emekli aylığını diye neredeyse davul zurna çalacaklar. 2500 liraya kim, nasıl geçinecekler?'Onlar rahatsız olsun diye ben buradayım'Sizler bu ülkenin büyümesine katkıda bulundunuz. Günün 8 saati, yeri geldi tatillerde çalıştınız, emekli olduğunuzda size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması gerekiyor. Ama bu imkan size verilmedi. Ben ve arkadaşlarım burada olduğu için birilerinin rahatsız olduğunu gayet iyi biliyorum. Onlar rahatsız olsun diye ben buradayım. Siz hakkınızı, hukukunuzu savunduğunuz sürece biz devamlı sizin yanınızda olacağız."

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chp, kemal kılıçdaroğlu, maaş, ptt, ücret, emekli, zam, açıklama, cumhuriyet halk partisi (chp), aylık