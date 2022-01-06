https://tr.sputniknews.com/20220106/prof-dr-ceyhan-izolasyon-suresinin-dusurulmesinin-sebebi-islerin-yurumesini-saglamak-1052456907.html

Prof. Dr. Ceyhan: İzolasyon süresinin düşürülmesinin sebebi, işlerin yürümesini sağlamak

Prof. Dr. Ceyhan: İzolasyon süresinin düşürülmesinin sebebi, işlerin yürümesini sağlamak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vakalarda karantinanın 7 güne indirilmesi açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bulaş... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T10:12+0300

2022-01-06T10:12+0300

2022-01-06T10:12+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

karantina

mehmet ceyhan

izolasyon

koronavirüs

koronavirüs testi

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu” açıklaması yaptı.Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Bakan Koca tarafından yapılan duyuruya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, izolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin bulaş riskinin ortadan kalkması olmadığını söyledi.Ceyhan, "İzolasyon süresinin indirilmesinin nedeni bulaş riskinin ortadan kalkması değil, işlerin yürümesini sağlamak" dedi.

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sağlık bakanlığı, karantina, mehmet ceyhan, izolasyon, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron