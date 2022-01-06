https://tr.sputniknews.com/20220106/prof-dr-ceyhan-izolasyon-suresinin-dusurulmesinin-sebebi-islerin-yurumesini-saglamak-1052456907.html
Prof. Dr. Ceyhan: İzolasyon süresinin düşürülmesinin sebebi, işlerin yürümesini sağlamak
Prof. Dr. Ceyhan: İzolasyon süresinin düşürülmesinin sebebi, işlerin yürümesini sağlamak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vakalarda karantinanın 7 güne indirilmesi açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bulaş... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:12+0300
2022-01-06T10:12+0300
2022-01-06T10:12+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
karantina
mehmet ceyhan
izolasyon
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
omicron
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu” açıklaması yaptı.Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Bakan Koca tarafından yapılan duyuruya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, izolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin bulaş riskinin ortadan kalkması olmadığını söyledi.Ceyhan, "İzolasyon süresinin indirilmesinin nedeni bulaş riskinin ortadan kalkması değil, işlerin yürümesini sağlamak" dedi.
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sağlık bakanlığı, karantina, mehmet ceyhan, izolasyon, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron
Prof. Dr. Ceyhan: İzolasyon süresinin düşürülmesinin sebebi, işlerin yürümesini sağlamak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vakalarda karantinanın 7 güne indirilmesi açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bulaş riskinin ortadan kalkmadığını ancak 'işlerin yürümesi' için böyle bir karar alındığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu
” açıklaması yaptı.
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer.
Bakan Koca tarafından yapılan duyuruya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, izolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin bulaş riskinin ortadan kalkması olmadığını söyledi.
Ceyhan, "İzolasyon süresinin indirilmesinin nedeni bulaş riskinin ortadan kalkması değil, işlerin yürümesini sağlamak" dedi.