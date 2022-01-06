https://tr.sputniknews.com/20220106/rusya-savunma-bakanligi-rus-baris-gucunun-ilk-birlikleri-kazakistana-ulasti-1052475224.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücünün ilk birlikleri Kazakistan’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücünün ilk birlikleri Kazakistan’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçaklarının Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış gücünde yer alan Rus gücünün ilk birliklerini... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T17:37+0300

2022-01-06T17:37+0300

2022-01-06T18:15+0300

rusya

dünya

rusya savunma bakanlığı

barış gücü

kolektif güvenlik anlaşması örgütü

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kasım cömert tokayev

aleksandr lukaşenko

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Eski Sovyet ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi.Rusya Savunma Bakanlığı, barış gücünde yer alan Rus gücünün ilk birliklerini Kazakistan’a ulaştırdığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçaklarının KGAÖ barış gücünde yer alan ana Rus gücünün ilk birliklerini Kazakistan’a ulaştırdığı belirtildi.Açıklamaya göre, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri’nin 45. Tugayı’nda, İvanovo ve Ulyanovsk hava indirme birliklerinde görevli askeri personel Kazakistan’a gönderildi.Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, dün gece Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısını yaptı. Tokayev, KGAÖ’den ‘terör tehdidinin üstesinden gelmek amacıyla’ yardım başvurusunda bulunduğunu açıkladı.KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kazakistan'a geçici olarak kolektif barış gücü gönderme kararı aldı. Kazakistan’a Rus askerlerinin yanı sıra Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan barış gücü birlikleri de gönderilecek.KGAÖ'nün barış gücü birlikleri her şeyden önce askeri ve sivil yapıların korunmasına odaklanacak ve bununla birlikte güvenlik güçlerini destekleyecek. KGAÖ barış gücünün öncü birlikleri görevlerini icra etmeye başladı.Lukaşenko: Kazakistan’a barış gücü bölüğü göndereceğizÖte yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan’a sayısı 100 ilâ 300 arasında olan barış gücü askerlerini göndereceklerini belirtti.Lukaşenko, “Barış gücü misyonuyla ilgilenmemiz, insanlara yardım etmemiz gerektiği konusunda anlaştık. Bu nedenle oraya Moskova’dan kademeler halinde asker nakliyesi yapılıyor. Bizim çocuklar da Minsk’ten oraya uçacak. Barış gücü bölüğümüz bu tür koşullarda çalışmalı” diye açıkladı.Belarus barış gücü bölüğü 100 askerden oluşuyor, ama gerektiğinde asker sayısı 300’e çıkabiliyor.‘Protestocular diz çöküp af dilemeli’Belarus lideri ayrıca Kazakistan’daki protestoculara, yönetimle diyalog başlatma ve güvenlik güçlerinden özür dileme çağrısında bulundu.Lukaşenko, “Tüm ülkeyi alt üst ettiler. Sonra yeniden normal hale getirilmesi pahalıya mal olacak. Bu nedenle diz çöküp askerlerden özür dilemeliler ki, meydana gelen çatlak onarılsın. Müzakereler ve devletlerinin inşaatı için yönetimle, Tokayev’le de masaya oturmalılar” şeklinde konuştu.Almatı’da bir ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı püskürtüldüAlmatı’da Almalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenlendi. Saldırının püskürtüldüğü belirtildi.Polis Sözcüsü Salmanat Azirbek, “Almalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenlendi. Saldırının püskürtüldü. Saldırganlar öldürüldü” açıklamasında bulundu.Daha önce Almatı’nın diğer ilçe emniyet müdürlüklerine de saldırı düzenlendiği bildirilmişti.Hayatını kaybeden güvenlik gücü mensuplarının sayısı 18'e çıktıKazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki protestolar sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan güvenlik gücü mensuplarının sayısını güncelledi. Buna göre hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralıların sayısı 748'e çıktı. Gözaltına alınan kişi sayısı ise 2 bin 298 oldu.Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220106/erdogan-kazakistan-hakkinda-turk-devletleri-teskilati-uyesi-ulkelerin-liderleriyle-gorustu-1052476103.html

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