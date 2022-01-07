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Elektrikli süpürgenin içinden uyuşturucu çıktı
Elektrikli süpürgenin içinden uyuşturucu çıktı
Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda elektrikli süpürgeye gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T10:47+0300
2022-01-07T10:47+0300
2022-01-07T10:47+0300
türkiye
operasyon
nevşehir
uyuşturucu
emniyet
elektrikli süpürgesi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Şüpheli F.E'yi kutuda taşıdığı elektrikli süpürge ile yakalayan ekipler, cihazın içinde 502 gram sentetik uyuşturucu buldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/polisi-gorunce-uyusturucuyu-yere-firlatti-1052425520.html
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operasyon, nevşehir, uyuşturucu, emniyet, elektrikli süpürgesi
Elektrikli süpürgenin içinden uyuşturucu çıktı
Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda elektrikli süpürgeye gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli F.E'yi kutuda taşıdığı
elektrikli süpürge ile yakalayan ekipler, cihazın içinde 502 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen F.E, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.