Kazakistan’da şiddet olayları sürüyor: Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti. Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi. KGAÖ barış güçleri, şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına, Kazakistan lideri Kasım Comert Tokayev’in isteği üstüne örgütün kolektif güvenlik anlaşmasının 4. maddesi doğrultusunda ülkeye gönderiliyor. Söz konusu madde, müttefik ülkelerden herhangi birine karşı saldırganlık gerçekleştirmesi durumunda, geri kalan tüm üyelerin bu ülkenin isteği doğrultusunda gereken yardımı göstermesi şartını içeriyor.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestoların bastırılmasına yardım etmek adına ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi Rusya ve Belarus’un barış güçlerinin ülkeye vardıkları belirtildi. Rusya’nın barış güçlerinin ülkeye transferi devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti.
Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.
KGAÖ barış güçleri, şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına, Kazakistan lideri Kasım Comert Tokayev’in isteği üstüne örgütün kolektif güvenlik anlaşmasının 4. maddesi doğrultusunda ülkeye gönderiliyor. Söz konusu madde, müttefik ülkelerden herhangi birine karşı saldırganlık gerçekleştirmesi durumunda, geri kalan tüm üyelerin bu ülkenin isteği doğrultusunda gereken yardımı göstermesi şartını içeriyor.