https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistanda-siddet-olaylari-suruyor-rusya-ve-belarusun-baris-gucleri-ulkeye-vardi---1052493367.html

Kazakistan’da şiddet olayları sürüyor: Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı

Kazakistan’da şiddet olayları sürüyor: Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı

Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestoların bastırılmasına yardım etmek adına... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T10:57+0300

2022-01-07T10:57+0300

2022-01-07T11:00+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

barış gücü

protesto

kgaö

kasım cömert tokayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052493437_0:95:3343:1975_1920x0_80_0_0_7b8e7b1351e69c14676c5366d2df6d0f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti. Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi. KGAÖ barış güçleri, şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına, Kazakistan lideri Kasım Comert Tokayev’in isteği üstüne örgütün kolektif güvenlik anlaşmasının 4. maddesi doğrultusunda ülkeye gönderiliyor. Söz konusu madde, müttefik ülkelerden herhangi birine karşı saldırganlık gerçekleştirmesi durumunda, geri kalan tüm üyelerin bu ülkenin isteği doğrultusunda gereken yardımı göstermesi şartını içeriyor.

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, barış gücü, protesto, kgaö, kasım cömert tokayev