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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistanda-siddet-olaylari-suruyor-rusya-ve-belarusun-baris-gucleri-ulkeye-vardi---1052493367.html
Kazakistan’da şiddet olayları sürüyor: Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı
Kazakistan’da şiddet olayları sürüyor: Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı
Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestoların bastırılmasına yardım etmek adına... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T10:57+0300
2022-01-07T11:00+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
barış gücü
protesto
kgaö
kasım cömert tokayev
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti. Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi. KGAÖ barış güçleri, şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına, Kazakistan lideri Kasım Comert Tokayev’in isteği üstüne örgütün kolektif güvenlik anlaşmasının 4. maddesi doğrultusunda ülkeye gönderiliyor. Söz konusu madde, müttefik ülkelerden herhangi birine karşı saldırganlık gerçekleştirmesi durumunda, geri kalan tüm üyelerin bu ülkenin isteği doğrultusunda gereken yardımı göstermesi şartını içeriyor.
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kazakistan, barış gücü, protesto, kgaö, kasım cömert tokayev

Kazakistan’da şiddet olayları sürüyor: Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı

10:57 07.01.2022 (güncellendi: 11:00 07.01.2022)
© REUTERS / STRINGERKazakistan'daki protestolar
Kazakistan'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestoların bastırılmasına yardım etmek adına ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi Rusya ve Belarus’un barış güçlerinin ülkeye vardıkları belirtildi. Rusya’nın barış güçlerinin ülkeye transferi devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti.
Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.
KGAÖ barış güçleri, şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına, Kazakistan lideri Kasım Comert Tokayev’in isteği üstüne örgütün kolektif güvenlik anlaşmasının 4. maddesi doğrultusunda ülkeye gönderiliyor. Söz konusu madde, müttefik ülkelerden herhangi birine karşı saldırganlık gerçekleştirmesi durumunda, geri kalan tüm üyelerin bu ülkenin isteği doğrultusunda gereken yardımı göstermesi şartını içeriyor.
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