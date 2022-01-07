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https://tr.sputniknews.com/20220107/whatsapptan-yeni-ozellik-bildirimlerde-profil-fotografi-gozukecek-1052496157.html
WhatsApp'tan yeni özellik: Bildirimlerde profil fotoğrafı gözükecek
WhatsApp'tan yeni özellik: Bildirimlerde profil fotoğrafı gözükecek
WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerine çalışmaya devam ediyor. Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:19+0300
2022-01-07T12:26+0300
whatsapp
yaşam
fotoğraf
profil
özellik
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Apple'ın iPhone cihazlarında WhatsApp kullananlar, sohbetlerden veya gruplardan yeni mesajlar aldıklarında, bildirim ekranında mesaj gönderen kişinin veya grubun fotoğrafını göremiyorlar. WhatsApp bu durum için kolları sıvadı.WhatsApp’ta, orijinal adı 'mention’lama olan ‘bahsetme’ özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi '@' işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor. Özellikle yüksek katılımcılı gruplarda kullanıcıların birbirlerine mesaj göndermelerini kolaylaştıran bahsetme işlevi, ‘mesaj yanıtlama’ özelliğine ek olarak sunuluyor.WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor.Android'de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.WhatsApp'ın yeni özellikleri gelecekte daha fazla hesap için etkinleştirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama veya tarih bilgisi mevcut değil.
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whatsapp, fotoğraf, profil, özellik

WhatsApp'tan yeni özellik: Bildirimlerde profil fotoğrafı gözükecek

12:19 07.01.2022 (güncellendi: 12:26 07.01.2022)
© AA / Aytaç Ünal WhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA / Aytaç Ünal
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WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerine çalışmaya devam ediyor. Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS için geliştirdiği yeni özellik ortaya çıktı.
Apple'ın iPhone cihazlarında WhatsApp kullananlar, sohbetlerden veya gruplardan yeni mesajlar aldıklarında, bildirim ekranında mesaj gönderen kişinin veya grubun fotoğrafını göremiyorlar. WhatsApp bu durum için kolları sıvadı.
WhatsApp’ta, orijinal adı 'mention’lama olan ‘bahsetme’ özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi '@' işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor. Özellikle yüksek katılımcılı gruplarda kullanıcıların birbirlerine mesaj göndermelerini kolaylaştıran bahsetme işlevi, ‘mesaj yanıtlama’ özelliğine ek olarak sunuluyor.
WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor.
Android'de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.
WhatsApp'ın yeni özellikleri gelecekte daha fazla hesap için etkinleştirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama veya tarih bilgisi mevcut değil.
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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