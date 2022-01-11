https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-muharrem-kasapoglu-trt-sporda-haber-sundu-televizyonunuzun-ayarlariyla-oynamayin-1052620523.html
Bakan Muharrem Kasapoğlu haber sundu: 'Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın'
Bakan Muharrem Kasapoğlu haber sundu: 'Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranlarında kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:24+0300
2022-01-11T14:24+0300
2022-01-11T14:33+0300
yaşam
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
haber
mehmet muharrem kasapoğlu
trt spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü TRT Spor ekranlarından kutladı.'Basının, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok önemli bir görevi olduğunu söyleyerek' söze başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-kasapoglu-ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemelerinin-basladigini-duyurdu-1052467009.html
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türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, haber, mehmet muharrem kasapoğlu, trt spor
Bakan Muharrem Kasapoğlu haber sundu: 'Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın'
14:24 11.01.2022 (güncellendi: 14:33 11.01.2022)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranlarında kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü TRT Spor ekranlarından kutladı.
'Basının, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok önemli bir görevi olduğunu söyleyerek' söze başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.