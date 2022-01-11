Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kremlin-kgao-baris-misyonunun-suresini-belirlemek-kazakistanin-oncelik-hakkidir-1052639329.html
Kremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır
Kremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan'daki barışı koruma misyonunun ne kadar süreceğinin sadece bu ülkenin yönetimi... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:11+0300
2022-01-11T23:11+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
kremlin
dmitriy peskov
barış gücü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kasım cömert tokayev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052639298_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_75ca9501bba0b46dbf4b5397e3ba226b.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında KGAÖ’nün Kazakistan'daki barışı koruma misyonunun ne kadar süreceğinin sadece bu ülkenin yönetimi tarafından belirlenebileceğini, Moskova'nın bu konulara müdahale etmediğini dile getirdi.KGAÖ’nün Kazakistan’daki misyonunun tamamlandığını ve barış gücü birliklerinin 2 gün sonra ülkeden ayrılmaya başlayacağını söyleyen Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in bu kararının aceleci olup olmadığı sorulması üzerine Peskov, "Bu, baştan sona ve tamamen KGAÖ’ye bu talepte bulunan ülkenin öncelik hakkıdır. Baştan sona ve tamamen. Bu onların analizi ve ona karışmaya hakkımız yok" dedi.Tokayev’in bugün yaptığı açıklamadan sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’daki misyonunun, ülkedeki durumun tamamen istikrara kavuşmasının ardından sona ereceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html
rusya
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052639298_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9a9ca1035709d217d8ea36351d5ac5c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kazakistan, kremlin, dmitriy peskov, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kasım cömert tokayev

Kremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır

23:11 11.01.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan'daki barışı koruma misyonunun ne kadar süreceğinin sadece bu ülkenin yönetimi tarafından belirlenebileceğini, Moskova'nın bu konulara müdahale etmediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında KGAÖ’nün Kazakistan'daki barışı koruma misyonunun ne kadar süreceğinin sadece bu ülkenin yönetimi tarafından belirlenebileceğini, Moskova'nın bu konulara müdahale etmediğini dile getirdi.
KGAÖ’nün Kazakistan’daki misyonunun tamamlandığını ve barış gücü birliklerinin 2 gün sonra ülkeden ayrılmaya başlayacağını söyleyen Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in bu kararının aceleci olup olmadığı sorulması üzerine Peskov, "Bu, baştan sona ve tamamen KGAÖ’ye bu talepte bulunan ülkenin öncelik hakkıdır. Baştan sona ve tamamen. Bu onların analizi ve ona karışmaya hakkımız yok" dedi.
Tokayev’in bugün yaptığı açıklamadan sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’daki misyonunun, ülkedeki durumun tamamen istikrara kavuşmasının ardından sona ereceğini açıklamıştı.
KGAÖ barış güçleri - Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Rusya: KGAÖ barış gücünün hızlı konuşlanması Kazakistan'da istikrara kavuşulmasına katkı sağladı
22:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:235 ilde eğitime kar engeli
00:23Satmak istediği 500 bin liralık altını kuyumcuda çalındı
00:21Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
00:15Dağdan kopan kaya parçaları 3 katlı evi yıktı
00:10İtalya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı
00:04BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
00:04Getir, n11'e ortak oldu
00:04Saddam’ı yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu
DünSpor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
DünHindistan, süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti
DünNuland: Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO da tehdit arz etmeyecek
DünFransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
DünAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB'nin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumu çok önemli
DünKazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması
DünMoskova’da şöförsüz taksiler şubatta faaliyete girecek
DünKırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz
DünFed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
DünGaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu
DünKremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır
DünAraştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor