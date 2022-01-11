https://tr.sputniknews.com/20220111/kremlin-kgao-baris-misyonunun-suresini-belirlemek-kazakistanin-oncelik-hakkidir-1052639329.html

Kremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır

Kremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan'daki barışı koruma misyonunun ne kadar süreceğinin sadece bu ülkenin yönetimi... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:11+0300

2022-01-11T23:11+0300

2022-01-11T23:11+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

kremlin

dmitriy peskov

barış gücü

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kasım cömert tokayev

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında KGAÖ’nün Kazakistan'daki barışı koruma misyonunun ne kadar süreceğinin sadece bu ülkenin yönetimi tarafından belirlenebileceğini, Moskova'nın bu konulara müdahale etmediğini dile getirdi.KGAÖ’nün Kazakistan’daki misyonunun tamamlandığını ve barış gücü birliklerinin 2 gün sonra ülkeden ayrılmaya başlayacağını söyleyen Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in bu kararının aceleci olup olmadığı sorulması üzerine Peskov, "Bu, baştan sona ve tamamen KGAÖ’ye bu talepte bulunan ülkenin öncelik hakkıdır. Baştan sona ve tamamen. Bu onların analizi ve ona karışmaya hakkımız yok" dedi.Tokayev’in bugün yaptığı açıklamadan sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’daki misyonunun, ülkedeki durumun tamamen istikrara kavuşmasının ardından sona ereceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html

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rusya, kazakistan, kremlin, dmitriy peskov, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kasım cömert tokayev