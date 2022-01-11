https://tr.sputniknews.com/20220111/msbden-abdli-sirkete-kamu-ihalesi-yasagi-1052621656.html

MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı

MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li şirket ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasaklama kararı aldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:55+0300

2022-01-11T14:55+0300

2022-01-11T14:55+0300

türkiye

abd

ihale

yasak

şirket

milli savunma bakanlığı (msb)

kamu ihale kanunu

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MSB, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yerleşik askeri parça tedarikçisi ZDT Hightech Solutions firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MSB, şirketin bir yıl süreyle kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamındaki ihalelere girmesine yasak getirdi.Şirketin internet sitesinde, firmanın ABD ordusu ve Continental Airlines ile birlikte Türkiye'de FNSS Savunma Sanayi, MKE, OTOKAR, TAI, Tem Kablo, TEPAS, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yoları ve Türk Kara Kuvvetlerine parça sağladığı belirtiliyor.

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abd, ihale, yasak, şirket, milli savunma bakanlığı (msb), kamu ihale kanunu