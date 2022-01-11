https://tr.sputniknews.com/20220111/msbden-abdli-sirkete-kamu-ihalesi-yasagi-1052621656.html
MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li şirket ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasaklama kararı aldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:55+0300
2022-01-11T14:55+0300
2022-01-11T14:55+0300
türkiye
abd
ihale
yasak
şirket
milli savunma bakanlığı (msb)
kamu ihale kanunu
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MSB, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yerleşik askeri parça tedarikçisi ZDT Hightech Solutions firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MSB, şirketin bir yıl süreyle kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamındaki ihalelere girmesine yasak getirdi.Şirketin internet sitesinde, firmanın ABD ordusu ve Continental Airlines ile birlikte Türkiye'de FNSS Savunma Sanayi, MKE, OTOKAR, TAI, Tem Kablo, TEPAS, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yoları ve Türk Kara Kuvvetlerine parça sağladığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-akar-sinirlarimizin-otesindeki-bu-saldirilar-tahammul-sinirimizi-zorlar-hale-gelmistir-1052613921.html
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abd, ihale, yasak, şirket, milli savunma bakanlığı (msb), kamu ihale kanunu
MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li şirket ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasaklama kararı aldı.
MSB, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yerleşik askeri parça tedarikçisi ZDT Hightech Solutions firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MSB, şirketin bir yıl süreyle kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamındaki ihalelere girmesine yasak getirdi.
Şirketin internet sitesinde, firmanın ABD ordusu ve Continental Airlines ile birlikte Türkiye'de FNSS Savunma Sanayi, MKE, OTOKAR, TAI, Tem Kablo, TEPAS, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yoları ve Türk Kara Kuvvetlerine parça sağladığı belirtiliyor.