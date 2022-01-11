Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/msbden-abdli-sirkete-kamu-ihalesi-yasagi-1052621656.html
MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li şirket ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasaklama kararı aldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:55+0300
2022-01-11T14:55+0300
türkiye
abd
ihale
yasak
şirket
milli savunma bakanlığı (msb)
kamu ihale kanunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374917_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f7ea1972a16469b0272e1711364924b0.jpg
MSB, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yerleşik askeri parça tedarikçisi ZDT Hightech Solutions firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MSB, şirketin bir yıl süreyle kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamındaki ihalelere girmesine yasak getirdi.Şirketin internet sitesinde, firmanın ABD ordusu ve Continental Airlines ile birlikte Türkiye'de FNSS Savunma Sanayi, MKE, OTOKAR, TAI, Tem Kablo, TEPAS, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yoları ve Türk Kara Kuvvetlerine parça sağladığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-akar-sinirlarimizin-otesindeki-bu-saldirilar-tahammul-sinirimizi-zorlar-hale-gelmistir-1052613921.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374917_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7408a378134834ab0803ab637b5c6583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ihale, yasak, şirket, milli savunma bakanlığı (msb), kamu ihale kanunu

MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı

14:55 11.01.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li şirket ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasaklama kararı aldı.
MSB, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yerleşik askeri parça tedarikçisi ZDT Hightech Solutions firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MSB, şirketin bir yıl süreyle kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamındaki ihalelere girmesine yasak getirdi.
Şirketin internet sitesinde, firmanın ABD ordusu ve Continental Airlines ile birlikte Türkiye'de FNSS Savunma Sanayi, MKE, OTOKAR, TAI, Tem Kablo, TEPAS, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yoları ve Türk Kara Kuvvetlerine parça sağladığı belirtiliyor.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
POLİTİKA
Bakan Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir
12:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:18New York'ta yaşayan adam, Trump'ı ödürmek istemekle suçlandı: 'Her şeyi yapacağım'
15:11Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru
15:03Kapanmada cenazeye katılımı bile yasaklayan BoJo başbakanlıkta 'içkini yanında getir' partisi vermiş
15:00Avusturya’da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerinde
14:59Esenyurt'taki Suriyeli esnaf: Biz sadece ekmek peşindeyiz, durum düzelir düzelmez ülkemize gideceğiz
14:55MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
14:47Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı
14:39Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı
14:37Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi
14:35Rusya: Suriye ve Kosova'yı işgal eden ABD, KGAÖ'ye insan hakları konusunda nasihat veremez
14:34Köpek kavgasında komşusu tarafından sırtından bıçaklandı
14:27Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Asiye'nin yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz
14:24Bakan Muharrem Kasapoğlu haber sundu: 'Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın'
14:19Rusya: NATO ile ilişkilerimizde hakikat anı gelmekte
14:16'Pinhan Restoran' davasında istenen cezalar belli oldu
14:10Kremlin: ABD’yle güvenlik görüşmelerini sürdürmenin anlamlı olup olmadığına yakında karar vereceğiz
14:09Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'e FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
14:06Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor
14:05RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını asla izlemiyorum, gereğinin yapılması için bildiriyorum
14:02Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı