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https://tr.sputniknews.com/20220112/cuma-son-gun-hayvanseverler-yasakli-irklar-icin-surenin-uzatilmasini-istiyor-1052672427.html
Cuma son gün: Hayvanseverler yasaklı ırklar için sürenin uzatılmasını istiyor
Cuma son gün: Hayvanseverler yasaklı ırklar için sürenin uzatılmasını istiyor
Yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için 14 Ocak son gün. HayKonFed Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, bu sürenin uzatılması... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:41+0300
2022-01-12T17:41+0300
görüş
türkiye
köpek
kayıt
hayvanları koruma kanunu
pitbull
çip
yasaklı
ırk
haydar özkan
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Türkiye’nin gündemine Gaziantep’te iki tane pitbullun saldırmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’le giren yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için son tarih 14 Ocak olarak belirlendi. Söz konusu yasaklı ırklar; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully iken, bu köpeklerin belediyeler tarafından denetimlerinin yapılması da istendi.7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre de, bu köpek türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk lirası idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda yine bu kanuna göre, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu köpekler kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Bu cins köpekleri sokağa terk etmenin cezası ise 30 bin lira olarak belirlendi. Ancak hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları, son kayıt tarihi olarak belirlenen 14 Ocak’a tepkili. Zira, kayıt işlemi yapılmayan köpekler belediye barınaklarına alınacak. Sivil toplum kuruluşları ise seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.‘14 Ocak yanlış bir tarih, katliam getirir’Konuyu Sputnik’e, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan değerlendirdi. 14 Ocak’ın yanlış bir tarih olduğunu söyleyen Özkan, “Kanun yapılırken, hazırlanırken bunu defalarca dile getirdik. Bunun katliam getireceğini kanun yapılırken de dile getirdik. Çünkü 14 Temmuz'da hamile kalan ve 2 aylık doğum müddeti tanınan, doğduktan sonra da 4 aylık gelişme müddeti tanınan hayvanlar, kısırlaştırılır ve kayıt ettirilir dediler. Ama bu hayvan eğer 15 Temmuz'da doğduysa verilen süre 14 Ocak’ı geçtiği anda bu hayvana kısırlaştıramıyorsunuz ve sokağa bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hayvanın ölümü demektir” dedi.‘Bu tarih hayvanların sokağa bırakılmasına neden oluyor, yakalandıkları zaman da belediyelerin ‘ölüm kampına’ gönderilecekler’“Belediyeler düzenli kısırlaştırma yapsaydı bunlar zaten yaşanmazdı” diyen Özkan, “Hiçbir belediyede bu düzenli kısırlaştırma olmadığı için bugün 1 aylık, 2 aylık 3 aylık olan hayvanların hiçbirini kısırlaştıramıyorsunuz. Yazık hayvana, 2-3 aylık hayvanı nasıl kısırlaştıracaksınız? Bu olamayacağı için de insanlar sokağa bırakmak zorunda kalıyorlar, sokağı bıraktığınız anda da belediyelerin ‘ölüm kampı’, olan barınaklara gidecek hepsi. Düşünebiliyor musunuz? Elinizdeki 1 aylık yavruyu kısırlaştırmadığınız için sokağa bırakmak zorundasınız. Vicdanen ne kadar sıkıntılı bir durum. İnsanları buna sevk etmek ne kadar büyük bir vicdansızlık? Bunu daha önce belirttik. Bu katliamların, bu ölümlerin yaşanmaması için yetkililerin bir an önce süreyi uzatması gerek. Eğer bu yapılmazsa resmen hayvan katliamı olur bu iş” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’de yalnızca 234 belediyenin barınağı var, bu hayvanlar 1 metrekarelik beton hücrelere kapatılıyor’Barınakların sayısının da yeterli olmadığını söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:‘Süre uzatılmazsa bu hayvanlar katliama ve ölüme terk edilecek, 6 ay daha uzatılmalı’Özkan yapılması gerekenin petshop ve internet üzerinden bu hayvanların satışını durdurmak gerektiği olduğunu söyleyerek, “Belediyelerin çoğu yalnızca bu yasaklar için süre dolana kadar yani 14 Ocak'a kadar ücretsiz kısırlaştırma yaparak çip takmaya başladı” dedi ve ekledi: “Süre uzatılmazsa bu hayvanlar resmen katliama ve ölüme terk edilecek. Doğru olan bu sürenin 6 ay daha uzatılmasıdır.”
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türkiye, köpek, kayıt, hayvanları koruma kanunu, pitbull, çip, yasaklı, ırk, haydar özkan

Cuma son gün: Hayvanseverler yasaklı ırklar için sürenin uzatılmasını istiyor

17:41 12.01.2022
© AAAdana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için 14 Ocak son gün. HayKonFed Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, bu sürenin uzatılması gerektiğini söyleyerek “Süre uzatılmazsa bu hayvanlar katliama ve ölüme terk edilecek, 6 ay daha uzatılmalı” dedi.
Türkiye’nin gündemine Gaziantep’te iki tane pitbullun saldırmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’le giren yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için son tarih 14 Ocak olarak belirlendi. Söz konusu yasaklı ırklar; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully iken, bu köpeklerin belediyeler tarafından denetimlerinin yapılması da istendi.
7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre de, bu köpek türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk lirası idari para cezası verilmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda yine bu kanuna göre, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu köpekler kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Bu cins köpekleri sokağa terk etmenin cezası ise 30 bin lira olarak belirlendi. Ancak hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları, son kayıt tarihi olarak belirlenen 14 Ocak’a tepkili. Zira, kayıt işlemi yapılmayan köpekler belediye barınaklarına alınacak. Sivil toplum kuruluşları ise seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.

‘14 Ocak yanlış bir tarih, katliam getirir’

Konuyu Sputnik’e, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan değerlendirdi. 14 Ocak’ın yanlış bir tarih olduğunu söyleyen Özkan, “Kanun yapılırken, hazırlanırken bunu defalarca dile getirdik. Bunun katliam getireceğini kanun yapılırken de dile getirdik. Çünkü 14 Temmuz'da hamile kalan ve 2 aylık doğum müddeti tanınan, doğduktan sonra da 4 aylık gelişme müddeti tanınan hayvanlar, kısırlaştırılır ve kayıt ettirilir dediler. Ama bu hayvan eğer 15 Temmuz'da doğduysa verilen süre 14 Ocak’ı geçtiği anda bu hayvana kısırlaştıramıyorsunuz ve sokağa bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hayvanın ölümü demektir” dedi.

‘Bu tarih hayvanların sokağa bırakılmasına neden oluyor, yakalandıkları zaman da belediyelerin ‘ölüm kampına’ gönderilecekler’

“Belediyeler düzenli kısırlaştırma yapsaydı bunlar zaten yaşanmazdı” diyen Özkan, “Hiçbir belediyede bu düzenli kısırlaştırma olmadığı için bugün 1 aylık, 2 aylık 3 aylık olan hayvanların hiçbirini kısırlaştıramıyorsunuz. Yazık hayvana, 2-3 aylık hayvanı nasıl kısırlaştıracaksınız? Bu olamayacağı için de insanlar sokağa bırakmak zorunda kalıyorlar, sokağı bıraktığınız anda da belediyelerin ‘ölüm kampı’, olan barınaklara gidecek hepsi. Düşünebiliyor musunuz? Elinizdeki 1 aylık yavruyu kısırlaştırmadığınız için sokağa bırakmak zorundasınız. Vicdanen ne kadar sıkıntılı bir durum. İnsanları buna sevk etmek ne kadar büyük bir vicdansızlık? Bunu daha önce belirttik. Bu katliamların, bu ölümlerin yaşanmaması için yetkililerin bir an önce süreyi uzatması gerek. Eğer bu yapılmazsa resmen hayvan katliamı olur bu iş” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’de yalnızca 234 belediyenin barınağı var, bu hayvanlar 1 metrekarelik beton hücrelere kapatılıyor’

Barınakların sayısının da yeterli olmadığını söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:
“Ülkede 1389 belediye var. Bunların ise sadece 234’ünde barınak var. 1200 belediyede barınak diye bir şey yok düşünebiliyor musunuz? Yasaklıları koydukları birer metrekarelik beton hücreler var. Bu hücrelerde bu hayvanlar nasıl hareket eder, nasıl koşar, nasıl özgür olur? Hayvanlar birer metrekarelik ölüm evlerine hapsediliyor. Yani resmen ölsün deniyor ve bunların çoğunda da hayvanlar hayata küsüyor. Görüntülerin benzerlerini çok kez görmüşsünüzdür.”

‘Süre uzatılmazsa bu hayvanlar katliama ve ölüme terk edilecek, 6 ay daha uzatılmalı’

Özkan yapılması gerekenin petshop ve internet üzerinden bu hayvanların satışını durdurmak gerektiği olduğunu söyleyerek, “Belediyelerin çoğu yalnızca bu yasaklar için süre dolana kadar yani 14 Ocak'a kadar ücretsiz kısırlaştırma yaparak çip takmaya başladı” dedi ve ekledi: “Süre uzatılmazsa bu hayvanlar resmen katliama ve ölüme terk edilecek. Doğru olan bu sürenin 6 ay daha uzatılmasıdır.”
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