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https://tr.sputniknews.com/20220113/domuzdan-alinan-beyin-hucreleri-deniz-aslanina-nakledildi-hayvanin-epilepsi-nobetleri-sona-erdi-1052701532.html
Domuz hücreleri ile deniz aslanının epilepsisi tedavi edildi
Domuz hücreleri ile deniz aslanının epilepsisi tedavi edildi
ABD'de 'Cronutt' adı verilen deniz aslanına bir domuzun beyninden yapılan hücre nakli operasyonu başarılı oldu ve hayvanın epilepsi nöbetleri sona erdi... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:30+0300
2022-01-13T13:42+0300
dünya
abd
operasyon
domuz
deniz aslanı
epilepsi
nakil
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San Francisco California Üniversitesi'nden bir sinirbilimci olan Scott Baraban, National Geographic'e yaptığı açıklamada 2020 yılında yapılan operasyonun ardından Cronutt'un artık nöbet geçirmediğini, iştahını geri kazandığını ve normal kilosuna geri döndüğünü söyledi.Cronnutt, 2017 yılında, nöbet geçirmesine neden olan zehirli alglerin neden olduğu beyin hasarı nedeniyle California'da San Luis Obispo County'de oturmuş halde bulunmuştu.'Umut verici bir yaklaşım'Uzmanlar, şimdi de bu yöntemi insanlar üzerinde denemeyi düşünüyor. Utah Üniversitesi'nde farmakoloji ve toksikoloji profesörü Karen Wilcox, araştırmayı “Bu çok umut verici bir yaklaşım” ifadeleriyle yorumladı ve 'ilaç tedavisinden sonuç alamayanlar için bu tür bir tedavinin bir mucize olabileceğini' söyledi.Cronutt'un, hastalığa daha önce tükettiği zehirli alg bulunan kabuklu deniz hayvanları yüzünden meydana gelen domoik asit zehirlenmesi nedeniyle yakalandığı düşünülüyor.Cornutt'un operasyonunu yöneten, 18 veteriner, araştırmacı ve beyin cerrahından oluşan bir ekip, 6 Ekim 2020'de yaptıkları incelemelerde nöbetleri ilk olarak beynin hipokampus bölgesinde tespit ettiler ve bu bölgenin 'yaralı ve küçülmüş olduğunu' gördüler.Tedavi yöntemini daha önce fareler üzerinde deneyen ve daha önce başarılı olan ekip, Cronutt'u bulana kadar bu büyüklükteki bir hayvan üzerinde hiçbir zaman çalışmamıştı.Yapılan operasyonda, Cronutt'un beyninin sol hipokampüsüne her biri yaklaşık 50 bin hücreden oluşan dört enjeksiyon yaptı. Ameliyat olduğu hafta, Cronutt 11 nöbet geçirdi, ancak daha sonra Vallejo'daki Six Flags Discovery Kingdom'daki bakıcıları hiç nöbet görmediklerini söyledi.Yapılan işlemler, Cronutt'un beyin hasarını tamamen yok edemeyecek olsa da, muhtemelen daha fazla hasarı durdurabilir ve nöbetleri önleyebilir. Dünya çapında 50 milyondan fazla insanda olduğu bilinen bir kronik hastalık olan epilepsi, beyinde bulunan nöronlardaki ani ve kontrolsüz boşalmalar nedeniyle vücutta ani kasılmalara ve bazı organların düzgün çalışmamasına neden oluyor. Tipik olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilen epilepsi ve genetik anormallikler, önceki beyin enfeksiyonu, doğum öncesi yaralanmalar veya gelişimsel bozukluklarla ilişkilendiriliyor. Öte yandan, geçtiğimiz hafta da ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına başarılı bir şekilde domuz kalbi nakledilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abdde-domuzdan-insana-ilk-kalp-nakli-1052601662.html
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abd, operasyon, domuz, deniz aslanı, epilepsi, nakil

Domuz hücreleri ile deniz aslanının epilepsisi tedavi edildi

13:30 13.01.2022 (güncellendi: 13:42 13.01.2022)
© AFP 2021 / JOHAN ORDONEZDeniz aslanı
Deniz aslanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / JOHAN ORDONEZ
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ABD'de 'Cronutt' adı verilen deniz aslanına bir domuzun beyninden yapılan hücre nakli operasyonu başarılı oldu ve hayvanın epilepsi nöbetleri sona erdi. Operasyonun, insanlarda epilepsi tedavisi konusunda umut verici olduğu kaydedildi.
San Francisco California Üniversitesi'nden bir sinirbilimci olan Scott Baraban, National Geographic'e yaptığı açıklamada 2020 yılında yapılan operasyonun ardından Cronutt'un artık nöbet geçirmediğini, iştahını geri kazandığını ve normal kilosuna geri döndüğünü söyledi.
Cronnutt, 2017 yılında, nöbet geçirmesine neden olan zehirli alglerin neden olduğu beyin hasarı nedeniyle California'da San Luis Obispo County'de oturmuş halde bulunmuştu.

'Umut verici bir yaklaşım'

Uzmanlar, şimdi de bu yöntemi insanlar üzerinde denemeyi düşünüyor. Utah Üniversitesi'nde farmakoloji ve toksikoloji profesörü Karen Wilcox, araştırmayı “Bu çok umut verici bir yaklaşım” ifadeleriyle yorumladı ve 'ilaç tedavisinden sonuç alamayanlar için bu tür bir tedavinin bir mucize olabileceğini' söyledi.
Cronutt'un, hastalığa daha önce tükettiği zehirli alg bulunan kabuklu deniz hayvanları yüzünden meydana gelen domoik asit zehirlenmesi nedeniyle yakalandığı düşünülüyor.
Cornutt'un operasyonunu yöneten, 18 veteriner, araştırmacı ve beyin cerrahından oluşan bir ekip, 6 Ekim 2020'de yaptıkları incelemelerde nöbetleri ilk olarak beynin hipokampus bölgesinde tespit ettiler ve bu bölgenin 'yaralı ve küçülmüş olduğunu' gördüler.
Tedavi yöntemini daha önce fareler üzerinde deneyen ve daha önce başarılı olan ekip, Cronutt'u bulana kadar bu büyüklükteki bir hayvan üzerinde hiçbir zaman çalışmamıştı.
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Yapılan operasyonda, Cronutt'un beyninin sol hipokampüsüne her biri yaklaşık 50 bin hücreden oluşan dört enjeksiyon yaptı. Ameliyat olduğu hafta, Cronutt 11 nöbet geçirdi, ancak daha sonra Vallejo'daki Six Flags Discovery Kingdom'daki bakıcıları hiç nöbet görmediklerini söyledi.
Yapılan işlemler, Cronutt'un beyin hasarını tamamen yok edemeyecek olsa da, muhtemelen daha fazla hasarı durdurabilir ve nöbetleri önleyebilir.
Dünya çapında 50 milyondan fazla insanda olduğu bilinen bir kronik hastalık olan epilepsi, beyinde bulunan nöronlardaki ani ve kontrolsüz boşalmalar nedeniyle vücutta ani kasılmalara ve bazı organların düzgün çalışmamasına neden oluyor.
Tipik olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilen epilepsi ve genetik anormallikler, önceki beyin enfeksiyonu, doğum öncesi yaralanmalar veya gelişimsel bozukluklarla ilişkilendiriliyor.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta da ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına başarılı bir şekilde domuz kalbi nakledilmişti.
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