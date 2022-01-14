https://tr.sputniknews.com/20220114/arnavutkoyde-cig-kofteciye-silahli-saldiri-kamerada-1052745009.html
Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
Arnavutköy’de girdiği dükkanda çiğ köfte siparişi veren saldırgan, yağmurluğunun altından çıkardığı silahla iş yeri sahibine ateş açtı. Tezgahın arkasında... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:40+0300
2022-01-14T15:40+0300
2022-01-14T15:50+0300
türkiye
video
istanbul
saldırı
sultangazi
silah
çiğ köfte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052745102_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3ff773c8418628662596b7b6cd635861.jpg
12 Ocak günü İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Barış Beyoğlu, öğlen saatlerinde kendisine ait çiğ köfte dükkanını açtı. Dükkanın açılmasından kısa süre sonra içeri giren, yağmurluk giyen cerrahi maskeli kişi, çiğ köfte almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu, müşteri kılığında iş yerine giren kişiye çiğ köfte hazırlamak üzere tezgaha geçti. O sırada çevreyi kontrol eden kişi, yağmurluğunun altından çıkardığı silahı Barış Beyoğlu'nun bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi, tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başladı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise koşarak iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu da saldırganın peşinden koştu. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış Beyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağmurluk giyen şahsın içeriye girdikten kısa süre sonra tezgahın arkasında bulunan işyeri sahibine ateş ettiği görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/ucuz-ekmek-satan-firinin-soforune-silahli-saldiri-1052744073.html
türkiye
istanbul
sultangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052745102_137:0:1037:675_1920x0_80_0_0_0b607b5629c328252ebec4baafa64323.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, istanbul, saldırı, sultangazi, silah, çiğ köfte
Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
15:40 14.01.2022 (güncellendi: 15:50 14.01.2022)
Arnavutköy’de girdiği dükkanda çiğ köfte siparişi veren saldırgan, yağmurluğunun altından çıkardığı silahla iş yeri sahibine ateş açtı. Tezgahın arkasında siparişi hazırlarken kurşunların hedefi olan dükkan sahibi yaralanırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
12 Ocak günü İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Barış Beyoğlu, öğlen saatlerinde kendisine ait çiğ köfte dükkanını açtı.
Dükkanın açılmasından kısa süre sonra içeri giren, yağmurluk giyen cerrahi maskeli kişi, çiğ köfte almak istediğini söyledi.
İş yeri sahibi Barış Beyoğlu, müşteri kılığında iş yerine giren kişiye çiğ köfte hazırlamak üzere tezgaha geçti. O sırada çevreyi kontrol eden kişi, yağmurluğunun altından çıkardığı silahı Barış Beyoğlu'nun bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.
Neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi, tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başladı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise koşarak iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu da saldırganın peşinden koştu.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış Beyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağmurluk giyen şahsın içeriye girdikten kısa süre sonra tezgahın arkasında bulunan işyeri sahibine ateş ettiği görülüyor.