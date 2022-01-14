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DSÖ: Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılmadı
DSÖ: Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılmadı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılamadığını belirterek, "Aradaki bu... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:08+0300
2022-01-14T00:08+0300
koronavirüs
afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
adaletsizlik
kovid-19
koronavirüs aşısı
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) Kovid-19 Acil Komitesi onuncu toplantısının açılışında, Kovid-19 aşılarındaki küresel eşitsizliğe ve adaletsizliğe dikkati çekti.Aşı milliyetçiliği, salgının siyasallaştırılması ve kısa vadeli kişisel çıkarlar gibi engellerin virüsün evrim geçirmesini ve yayılmasını körüklediğine işaret eden Ghebreyesus, "Sonuç olarak birçok ülke temel (aşı) ihtiyaçları veya mütevazı hedeflerine ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, şu anda dünya çapında 9.4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandığını belirterek, "Ancak 90 ülke geçen yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşamadı ve bu ülkelerden 36'sı henüz nüfuslarının yüzde 10'unu aşılayamadı" bilgisini paylaştı.Afrika kıtasında nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılamadığını ifade eden Ghebreyesus, "Aradaki bu farkı kapatamazsak salgının akut aşamasını sona erdiremeyiz" uyarısı yaptı.'Yeni Kovid-19 aşısına ihtiyaç var' vurgusuGhebreyesus, eylül 2021'de DSÖ Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-CO-VAC) kurduklarını anımsattı.TAG-CO-VAC'tan bu hafta yapılan açıklamada, salgında enfeksiyon ve bulaşmanın yanı sıra ciddi hastalık ve ölümün önlenmesinde daha büyük etkiye sahip yeni Kovid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunun belirtildiğini aktaran Ghebreyesus, bu tür aşılar geliştirilinceye kadar mevcut aşıların güncellenebileceğini kaydetti.Ghebreyesus, TAG-CO-VAC açıklamasında, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir" ibaresinin yer aldığını anımsatarak, hatırlatma dozuna karşı olduğu mesajını verdi.DSÖ Genel Direktörü, ülkelerin acil önceliğinin 'hatırlatma dozu' uygulamak yerine, dünya genelinde hiç aşı yaptıramamış riskli grupların ilk aşılarını yaptırmak olması gerektiğini vurguladı.Ghebreyesus, mevcut Kovid-19 aşılarının ciddi hastalık ve ölümleri önlemede çok etkili olsa da bulaşmayı tam olarak önleyemediğinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211230/uzmanlar-omicron-varyanti-kaynakli-olumler-diger-varyantlara-kiyasla-yuzde-75-daha-az-1052273424.html
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afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, adaletsizlik, kovid-19, koronavirüs aşısı

DSÖ: Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılmadı

00:08 14.01.2022
© REUTERS / Hannibal HanschkeKoronavirüs aşısı - aşılama
Koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılamadığını belirterek, "Aradaki bu farkı kapatamazsak salgının akut aşamasını sona erdiremeyiz" uyarısında bulundu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) Kovid-19 Acil Komitesi onuncu toplantısının açılışında, Kovid-19 aşılarındaki küresel eşitsizliğe ve adaletsizliğe dikkati çekti.
Aşı milliyetçiliği, salgının siyasallaştırılması ve kısa vadeli kişisel çıkarlar gibi engellerin virüsün evrim geçirmesini ve yayılmasını körüklediğine işaret eden Ghebreyesus, "Sonuç olarak birçok ülke temel (aşı) ihtiyaçları veya mütevazı hedeflerine ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, şu anda dünya çapında 9.4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandığını belirterek, "Ancak 90 ülke geçen yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşamadı ve bu ülkelerden 36'sı henüz nüfuslarının yüzde 10'unu aşılayamadı" bilgisini paylaştı.
Afrika kıtasında nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılamadığını ifade eden Ghebreyesus, "Aradaki bu farkı kapatamazsak salgının akut aşamasını sona erdiremeyiz" uyarısı yaptı.

'Yeni Kovid-19 aşısına ihtiyaç var' vurgusu

Ghebreyesus, eylül 2021'de DSÖ Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-CO-VAC) kurduklarını anımsattı.
TAG-CO-VAC'tan bu hafta yapılan açıklamada, salgında enfeksiyon ve bulaşmanın yanı sıra ciddi hastalık ve ölümün önlenmesinde daha büyük etkiye sahip yeni Kovid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunun belirtildiğini aktaran Ghebreyesus, bu tür aşılar geliştirilinceye kadar mevcut aşıların güncellenebileceğini kaydetti.
Ghebreyesus, TAG-CO-VAC açıklamasında, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir" ibaresinin yer aldığını anımsatarak, hatırlatma dozuna karşı olduğu mesajını verdi.
DSÖ Genel Direktörü, ülkelerin acil önceliğinin 'hatırlatma dozu' uygulamak yerine, dünya genelinde hiç aşı yaptıramamış riskli grupların ilk aşılarını yaptırmak olması gerektiğini vurguladı.
Ghebreyesus, mevcut Kovid-19 aşılarının ciddi hastalık ve ölümleri önlemede çok etkili olsa da bulaşmayı tam olarak önleyemediğinin altını çizdi.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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