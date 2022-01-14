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https://tr.sputniknews.com/20220114/pentagondan-rusyaya-suclama-ukraynaya-girmek-icin-bahane-ariyorlar-1052757435.html
Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'ya girmek için bahane arıyorlar'
Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'ya girmek için bahane arıyorlar'
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için 'bahane aradığını' iddia etti. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T23:16+0300
2022-01-14T23:16+0300
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ukrayna
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jen psaki
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Ukrayna krizine değindi.Kirby, yaptığı açıklamada, "Çok fazla ayrıntıya girmeden, elimizde, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'ya potansiyel saldırı ve işgal amacıyla bir bahane yaratmak için aktif olarak çalıştığını gösteren bilgiler var" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Aslında bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmek için bir grup casus görevlendirdikleri bilgisine sahibiz. İşgal gerekçesi olarak, onlara veya Ukrayna'da Rusça konuşanlara yönelik bir saldırı gibi görünmesi gereken bir operasyon" iddiasına bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Donbas bölgesine ordunun yarısını gönderdiğini duyurmuştu.Beyaz Saray, Rusya'nın 'Ukrayna istilası' için tarih verdiÖte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de herhangi bir delil sunmadan Moskova'nın 'Ukrayna'yı istilasının' tarihini belirledi. Psaki, saldırının ocak-şubat ortalarında başlayabileceğini öne sürdü.Psaki, basın toplantısında, "Rusya hükümetinin istila hazırlığından endişe duyuyoruz. Bunu daha önce de gördük. Bu bizi 2014'e geri götürüyor. Bunun içinde Ukrayna’ya yönelik, bu ülkenin doğusundaki Rus güçlerine saldırı hazırlığı yapmakla suçlamak için sabotaj ve algı operasyonları ve Rusya’nın, askeri istilaya birkaç hafta kala böyle etkinliği başlatma yönünde askeri planları var. Bu etkinlik, ocak ortasıyla şubat ortası arasında başlayabilir" diye konuştu.Bununla beraber Psaki, Rusya'nın 'istila için bahane üretebileceğini' savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220114/peskov-rusya-abd-ukrayna-zirvesi-duzenlenmesi-icin-washingtondan-teklif-gelmedi-1052755082.html
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abd, rusya, ukrayna, beyaz saray, john kirby, jen psaki, pentagon

Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'ya girmek için bahane arıyorlar'

23:16 14.01.2022
© AFP 2021 / Andrew Caballero-ReynoldsPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için 'bahane aradığını' iddia etti.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Ukrayna krizine değindi.
Kirby, yaptığı açıklamada, "Çok fazla ayrıntıya girmeden, elimizde, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'ya potansiyel saldırı ve işgal amacıyla bir bahane yaratmak için aktif olarak çalıştığını gösteren bilgiler var" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Aslında bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmek için bir grup casus görevlendirdikleri bilgisine sahibiz. İşgal gerekçesi olarak, onlara veya Ukrayna'da Rusça konuşanlara yönelik bir saldırı gibi görünmesi gereken bir operasyon" iddiasına bulundu.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Donbas bölgesine ordunun yarısını gönderdiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray, Rusya'nın 'Ukrayna istilası' için tarih verdi

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de herhangi bir delil sunmadan Moskova'nın 'Ukrayna'yı istilasının' tarihini belirledi. Psaki, saldırının ocak-şubat ortalarında başlayabileceğini öne sürdü.
Psaki, basın toplantısında, "Rusya hükümetinin istila hazırlığından endişe duyuyoruz. Bunu daha önce de gördük. Bu bizi 2014'e geri götürüyor. Bunun içinde Ukrayna’ya yönelik, bu ülkenin doğusundaki Rus güçlerine saldırı hazırlığı yapmakla suçlamak için sabotaj ve algı operasyonları ve Rusya’nın, askeri istilaya birkaç hafta kala böyle etkinliği başlatma yönünde askeri planları var. Bu etkinlik, ocak ortasıyla şubat ortası arasında başlayabilir" diye konuştu.
Bununla beraber Psaki, Rusya'nın 'istila için bahane üretebileceğini' savundu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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