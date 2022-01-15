https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-rapci-wavy-navy-pooh-olduruldu-1052774531.html

ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

silahlı saldırı

wavy navy pooh

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ABD'de 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen Shandler Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.Yerel basındaki haberlere göre, yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien, yaşamını yitirdi.Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.

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abd, silahlı saldırı, wavy navy pooh