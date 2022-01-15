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ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T20:55+0300
2022-01-15T20:55+0300
2022-01-15T20:55+0300
yaşam
abd
silahlı saldırı
wavy navy pooh
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ABD'de 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen Shandler Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.Yerel basındaki haberlere göre, yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien, yaşamını yitirdi.Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/slim-400-ismiyle-taninan-unlu-rapci-vincent-cohran-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1051621237.html
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abd, silahlı saldırı, wavy navy pooh
ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.
ABD'de '
Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen Shandler Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.
Yerel basındaki haberlere göre, yoldaki başka
bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien, yaşamını yitirdi.
Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.
Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.