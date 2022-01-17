https://tr.sputniknews.com/20220117/lukasenko-belarus-sinirlarina-30-bini-askin-yabanci-asker-konuslandirildi--1052815179.html

Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı

Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın, Belarus sınırlarına 10 binlerce asker yığdıklarını belirtti. Lukaşenko, Ukrayna’nın... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T15:54+0300

2022-01-17T15:54+0300

2022-01-17T15:54+0300

savunma

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aleksandr lukaşenko

göçmen

asker

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Belarus’un Belta haber ajansına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir savunma toplantısında, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırı yakınlarına 30 bini aşkın asker ile çok sayıda askeri teçhizat yığdıklarını söyledi. Lukaşenko, “Dahası Varşova, NATO yönetiminden bölgeye geniş bir teknik destek sistemi kurmasını istedi. Askeri bilgisi olan insanlar olarak sormamız gerekir: Neden bunu istediler?” diye ekledi. Belarus lideri, Rusya’nın güvenliği için istediği garantiler konusunda NATO ile gerçekleştirmekte olduğu görüşmelere atıfla, “Rusya haklı, (NATO) görüşmeleri geçiştirmek, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak istiyor, fakat biz neler olduğunu görüyoruz” dedi. ‘Polonya ve Baltık ülkelerinde sürekli olarak 8-10 bin ABD askeri bulunuyor’ Lukaşenko şöyle devam etti: “Polonya ile Baltık ülkelerinin topraklarında dönüşümlü olarak 8-10 bin ABD askeri bulunuyor. Amerikalıların burada işi ne? Neden bize ya da Rusya’ya yaklaşıyorsunuz? Burada ne yapacaksınız? İçlerinden bazıları açık bir biçimde savaş çağrıları yapıyor. Bu açıklamalarını da duyuyoruz.” Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna’nın Belarus sınırları yakınındaki güçlerinin sayısını artırıyor olmasından endişeli olduklarını da kaydetti. ‘Göçmenler Ukrayna’ya niye gitsin? Ukrayna’dan kendi insanları bile kaçıyor’ “Ukrayna, milliyetçi radikallerden oluşan Ulusal Muhafız güçlerini yığmaya devam ediyor. Bu, NATO birliklerinden dahi kötü” ifadelerini kullanan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dahası bunların hepsi devlet sınırlarımızın çok yakınında gerçekleşiyor. Bunu yine sınırdan sızabilecek göçmenlerle mücadele adı altında yapıyorlar. Göçmenler kabuslarında dahi Ukrayna’ya gitmezler. Ukrayna’dan kendi insanları kaçıyor, onlar da kalkmışlar ‘Kendimizi Belarus’tan gelebilecek göçmenlerden koruyoruz’ diyorlar.” Lukaşenko, Ukrayna’nın, Polesye isimli özel operasyon kapsamında Belarus sınırı yakınına 10 bin asker yığdığını kaydetti ve “Durum böyle, ülkemizin güney sınırlarına yığılan askerlerin sayısı artıyor” diye ekledi.

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abd, rusya, polonya, belarus, ukrayna, nato, aleksandr lukaşenko, göçmen, asker