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Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı
Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın, Belarus sınırlarına 10 binlerce asker yığdıklarını belirtti. Lukaşenko, Ukrayna’nın... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T15:54+0300
2022-01-17T15:54+0300
savunma
abd
rusya
polonya
belarus
ukrayna
nato
aleksandr lukaşenko
göçmen
asker
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Belarus’un Belta haber ajansına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir savunma toplantısında, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırı yakınlarına 30 bini aşkın asker ile çok sayıda askeri teçhizat yığdıklarını söyledi. Lukaşenko, “Dahası Varşova, NATO yönetiminden bölgeye geniş bir teknik destek sistemi kurmasını istedi. Askeri bilgisi olan insanlar olarak sormamız gerekir: Neden bunu istediler?” diye ekledi. Belarus lideri, Rusya’nın güvenliği için istediği garantiler konusunda NATO ile gerçekleştirmekte olduğu görüşmelere atıfla, “Rusya haklı, (NATO) görüşmeleri geçiştirmek, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak istiyor, fakat biz neler olduğunu görüyoruz” dedi. ‘Polonya ve Baltık ülkelerinde sürekli olarak 8-10 bin ABD askeri bulunuyor’ Lukaşenko şöyle devam etti: “Polonya ile Baltık ülkelerinin topraklarında dönüşümlü olarak 8-10 bin ABD askeri bulunuyor. Amerikalıların burada işi ne? Neden bize ya da Rusya’ya yaklaşıyorsunuz? Burada ne yapacaksınız? İçlerinden bazıları açık bir biçimde savaş çağrıları yapıyor. Bu açıklamalarını da duyuyoruz.” Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna’nın Belarus sınırları yakınındaki güçlerinin sayısını artırıyor olmasından endişeli olduklarını da kaydetti. ‘Göçmenler Ukrayna’ya niye gitsin? Ukrayna’dan kendi insanları bile kaçıyor’ “Ukrayna, milliyetçi radikallerden oluşan Ulusal Muhafız güçlerini yığmaya devam ediyor. Bu, NATO birliklerinden dahi kötü” ifadelerini kullanan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dahası bunların hepsi devlet sınırlarımızın çok yakınında gerçekleşiyor. Bunu yine sınırdan sızabilecek göçmenlerle mücadele adı altında yapıyorlar. Göçmenler kabuslarında dahi Ukrayna’ya gitmezler. Ukrayna’dan kendi insanları kaçıyor, onlar da kalkmışlar ‘Kendimizi Belarus’tan gelebilecek göçmenlerden koruyoruz’ diyorlar.” Lukaşenko, Ukrayna’nın, Polesye isimli özel operasyon kapsamında Belarus sınırı yakınına 10 bin asker yığdığını kaydetti ve “Durum böyle, ülkemizin güney sınırlarına yığılan askerlerin sayısı artıyor” diye ekledi.
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abd, rusya, polonya, belarus, ukrayna, nato, aleksandr lukaşenko, göçmen, asker

Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı

15:54 17.01.2022
© SputnikAleksandr Luşakenko
Aleksandr Luşakenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın, Belarus sınırlarına 10 binlerce asker yığdıklarını belirtti. Lukaşenko, Ukrayna’nın da Belarus sınırları yakınına göçmenlerle mücadele kılıfı altında binlerce askerini yığdığını kaydetti.
Belarus’un Belta haber ajansına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir savunma toplantısında, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırı yakınlarına 30 bini aşkın asker ile çok sayıda askeri teçhizat yığdıklarını söyledi.
Lukaşenko, “Dahası Varşova, NATO yönetiminden bölgeye geniş bir teknik destek sistemi kurmasını istedi. Askeri bilgisi olan insanlar olarak sormamız gerekir: Neden bunu istediler?” diye ekledi.
Belarus lideri, Rusya’nın güvenliği için istediği garantiler konusunda NATO ile gerçekleştirmekte olduğu görüşmelere atıfla, “Rusya haklı, (NATO) görüşmeleri geçiştirmek, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak istiyor, fakat biz neler olduğunu görüyoruz” dedi.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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‘Polonya ve Baltık ülkelerinde sürekli olarak 8-10 bin ABD askeri bulunuyor’

Lukaşenko şöyle devam etti: “Polonya ile Baltık ülkelerinin topraklarında dönüşümlü olarak 8-10 bin ABD askeri bulunuyor. Amerikalıların burada işi ne? Neden bize ya da Rusya’ya yaklaşıyorsunuz? Burada ne yapacaksınız? İçlerinden bazıları açık bir biçimde savaş çağrıları yapıyor. Bu açıklamalarını da duyuyoruz.”
Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna’nın Belarus sınırları yakınındaki güçlerinin sayısını artırıyor olmasından endişeli olduklarını da kaydetti.

‘Göçmenler Ukrayna’ya niye gitsin? Ukrayna’dan kendi insanları bile kaçıyor’

“Ukrayna, milliyetçi radikallerden oluşan Ulusal Muhafız güçlerini yığmaya devam ediyor. Bu, NATO birliklerinden dahi kötü” ifadelerini kullanan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dahası bunların hepsi devlet sınırlarımızın çok yakınında gerçekleşiyor. Bunu yine sınırdan sızabilecek göçmenlerle mücadele adı altında yapıyorlar. Göçmenler kabuslarında dahi Ukrayna’ya gitmezler. Ukrayna’dan kendi insanları kaçıyor, onlar da kalkmışlar ‘Kendimizi Belarus’tan gelebilecek göçmenlerden koruyoruz’ diyorlar.”
Lukaşenko, Ukrayna’nın, Polesye isimli özel operasyon kapsamında Belarus sınırı yakınına 10 bin asker yığdığını kaydetti ve “Durum böyle, ülkemizin güney sınırlarına yığılan askerlerin sayısı artıyor” diye ekledi.
Pyotr Poroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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