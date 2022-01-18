https://tr.sputniknews.com/20220118/euro-grubu-enflasyondaki-yukselisi-gorustu-1052835593.html

EURO Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü

EURO Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T05:04+0300

2022-01-18T05:04+0300

2022-01-18T05:04+0300

ekonomi

enflasyon

euro grubu

avrupa birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049441270_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_442274ecfab7343924fdf9354557f5ea.jpg

Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.Toplantıda çok sayıda bakanın artan enflasyon konusunu gündeme getirdiğini belirten Donohoe, "Fiyatlardaki artışın ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki zorluklarını anlıyoruz" diye konuştu.Donohoe, artan fiyatların yaşam standartlarını etkilediğinin de farkında olduklarını ve buna uygun önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Tedarik zincirlerinin gelişme gösterdiğini ve tasarruf seviyelerinin makul düzeylere döndüğünü aktaran Donohoe, "Mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.Enflasyon söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 5.7, İspanya'da yüzde 6.7, Hollanda'da yüzde 6.4, Belçika'da yüzde 6.5 olarak ölçüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-tuketici-guveni-enflasyon-ve-omicron-endiseleriyle-ocakta-dustu-1052763054.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, euro grubu, avrupa birliği