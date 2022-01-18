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https://tr.sputniknews.com/20220118/euro-grubu-enflasyondaki-yukselisi-gorustu-1052835593.html
EURO Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü
EURO Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü
Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T05:04+0300
2022-01-18T05:04+0300
ekonomi
enflasyon
euro grubu
avrupa birliği
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Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.Toplantıda çok sayıda bakanın artan enflasyon konusunu gündeme getirdiğini belirten Donohoe, "Fiyatlardaki artışın ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki zorluklarını anlıyoruz" diye konuştu.Donohoe, artan fiyatların yaşam standartlarını etkilediğinin de farkında olduklarını ve buna uygun önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Tedarik zincirlerinin gelişme gösterdiğini ve tasarruf seviyelerinin makul düzeylere döndüğünü aktaran Donohoe, "Mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.Enflasyon söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 5.7, İspanya'da yüzde 6.7, Hollanda'da yüzde 6.4, Belçika'da yüzde 6.5 olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-tuketici-guveni-enflasyon-ve-omicron-endiseleriyle-ocakta-dustu-1052763054.html
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enflasyon, euro grubu, avrupa birliği

EURO Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü

05:04 18.01.2022
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi.
Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.
Toplantıda çok sayıda bakanın artan enflasyon konusunu gündeme getirdiğini belirten Donohoe, "Fiyatlardaki artışın ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki zorluklarını anlıyoruz" diye konuştu.
Donohoe, artan fiyatların yaşam standartlarını etkilediğinin de farkında olduklarını ve buna uygun önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Tedarik zincirlerinin gelişme gösterdiğini ve tasarruf seviyelerinin makul düzeylere döndüğünü aktaran Donohoe, "Mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.
Enflasyon söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 5.7, İspanya'da yüzde 6.7, Hollanda'da yüzde 6.4, Belçika'da yüzde 6.5 olarak ölçüldü.
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