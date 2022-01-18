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Simit satarken otomobil çarpan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Simit satarken otomobil çarpan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan 61 yaşındaki seyyar satıcı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:04+0300
2022-01-18T23:04+0300
türkiye
denizli
trafik kazası
simitçi
seyyar satıcı
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Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Muratdede mahallesi 29 Ekim Bulvarı’nda meydana geldi. 39 yaşındaki Cemaleddin D. yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol’a çarptı. Varol metrelerce sürüklenirken, simit tezgahı da devrilerek parçalandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Varol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafından gözaltına alındı. Cemalettin D.’nin yanındaki eşi Hatice D. de kazada hafif şekilde yaralandı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla gelen otomobilin kaldırımdaki simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220116/hastaneye-giren-seyyar-satici-iki-doktoru-rehin-alip-tehdit-etti-1052792407.html
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denizli, trafik kazası, simitçi, seyyar satıcı

Simit satarken otomobil çarpan seyyar satıcı hayatını kaybetti

23:04 18.01.2022
© DHADenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan 61 yaşındaki seyyar satıcı Cemil Varol'a çarptı. Yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan 61 yaşındaki seyyar satıcı Cemil Varol'a çarptı. Yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan 61 yaşındaki seyyar satıcı Cemil Varol'a çarptı. Yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Muratdede mahallesi 29 Ekim Bulvarı’nda meydana geldi. 39 yaşındaki Cemaleddin D. yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol’a çarptı. Varol metrelerce sürüklenirken, simit tezgahı da devrilerek parçalandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Varol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafından gözaltına alındı. Cemalettin D.’nin yanındaki eşi Hatice D. de kazada hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla gelen otomobilin kaldırımdaki simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Seyyar satıcı üniversite hastanesinde iki doktoru rehin alıp, tehdit etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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