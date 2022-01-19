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14 yaşındaki çocuğa, selfie çekerken 5 köpek saldırdı
14 yaşındaki çocuğa, selfie çekerken 5 köpek saldırdı
Kastamonu'da kar yağışının altında selfie çekmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğuna, sokak köpekleri saldırdı. Yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu çocuğun... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T11:23+0300
2022-01-19T11:23+0300
türkiye
fotoğraf
saldırı
kastamonu
köpek
selfie
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta selfie çekmek istedi.Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, selfie çeken İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.Belediye personeli yardım ettiÇocuğun yardımına ise belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.'yi kurtardı.Köpeklerden kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarık izleri oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Başına 12 dikiş atıldıKöpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220115/aydinda-sokak-kopekleri-yasli-kadini-hastanelik-etti-1052775564.html
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fotoğraf, saldırı, kastamonu, köpek, selfie

14 yaşındaki çocuğa, selfie çekerken 5 köpek saldırdı

11:23 19.01.2022
© İHA14 yaşındaki çocuğa selfie çekerken 5 köpek saldırdı
14 yaşındaki çocuğa selfie çekerken 5 köpek saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA
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Kastamonu'da kar yağışının altında selfie çekmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğuna, sokak köpekleri saldırdı. Yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu çocuğun başına 12 dikiş atıldı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta selfie çekmek istedi.
Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, selfie çeken İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.

Belediye personeli yardım etti

Çocuğun yardımına ise belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.'yi kurtardı.
Köpeklerden kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarık izleri oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başına 12 dikiş atıldı

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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