https://tr.sputniknews.com/20220120/abd-kongresine-rusyaya-yeni-yaptirim-ongoren-tasari-sunuldu-1052956632.html

ABD Kongresi'ne Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarı sunuldu

ABD Kongresi'ne Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Banks, Rusya'ya yönelik yaptırımlar öngören yeni bir tasarı sundu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:00+0300

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ABD Kongresi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak’ta sunulan ve 38 Kongre üyesi tarafından desteklenen belge 'Rusya Federasyonu’na yönelik ve diğer amaçlar için yaptırımların uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısı' başlığını taşıyor.Tasarının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken Washington Post gazetesinin haberine göre doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismine atıf yapılarak 'Putin’i Mesul Tutma Yasası' adı verilen söz konusu yaptırım yasası taslağı şu maddeleri içeriyor:

https://tr.sputniknews.com/20220120/simonyan-saygideger-insanlarla-birlikte-abdnin-yaptirim-listesine-girdigim-icin-gururluyum-1052955420.html

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abd, rusya, vladimir putin, abd kongresi, tasarı, yaptırım