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ABD Kongresi'ne Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarı sunuldu
22:00 20.01.2022 (güncellendi: 22:37 20.01.2022)
© AP Photo / Ivan SekretarevABD- Rusya- Bayrak
© AP Photo / Ivan Sekretarev
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Banks, Rusya'ya yönelik yaptırımlar öngören yeni bir tasarı sundu.
ABD Kongresi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak’ta sunulan ve 38 Kongre üyesi tarafından desteklenen belge 'Rusya Federasyonu’na yönelik ve diğer amaçlar için yaptırımların uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısı' başlığını taşıyor.
Tasarının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken Washington Post gazetesinin haberine göre doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismine atıf yapılarak 'Putin’i Mesul Tutma Yasası' adı verilen söz konusu yaptırım yasası taslağı şu maddeleri içeriyor:
Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya’nın desteklediği güçlerin terörist ve Rusya’nın da terör sponsoru olarak ilan edilmesi;
Rusya’nın kamu borcuyla işlemlerin yasaklanması;
Kuzey Akım-2, ilgili şirket ve hissedarlara karşı tedbirlerin uygulanması;
ABD kurumlarına yönelik saldırılar sona erene kadar siber güvenlik diyaloğunun finansmanın durdurulması;
Kırım, Rusya içinde kaldığı sürece stratejik istikrar diyaloğunun finansmanının durdurulması;
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümetinin tüm üyeleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno ve Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov ve Başsavcı Yuriy Çayka dahil Rus yetkililere karşı yaptırımların uygulanması;
Roman Abramoviç, Alişer Usmanov, Oleg Deripaska, İgor Seçin, Aleksey Miller, Andrey Kostin, Gennadiy Timçenko, VEB Bankası yetkilileri, Dmitriy Rıbolovlev, Mihail Fridman, Petr Aven, Mihail Gutsiriyev ve Aleksandr Vinokurov gibi Rus iş insanlarına karşı yaptırımların uygulanması;
Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, televizyon ve radyo sunucusu Vladimir Solovyov, Perviy Kanal Genel Direktörü Konstantin Ernst gibi Rus gazetecilere karşı yaptırımların uygulanması.