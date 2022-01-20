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ABD Kongresi'ne Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarı sunuldu
ABD Kongresi'ne Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarı sunuldu
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Banks, Rusya'ya yönelik yaptırımlar öngören yeni bir tasarı sundu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:00+0300
2022-01-20T22:37+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
abd kongresi
tasarı
yaptırım
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ABD Kongresi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak’ta sunulan ve 38 Kongre üyesi tarafından desteklenen belge 'Rusya Federasyonu’na yönelik ve diğer amaçlar için yaptırımların uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısı' başlığını taşıyor.Tasarının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken Washington Post gazetesinin haberine göre doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismine atıf yapılarak 'Putin’i Mesul Tutma Yasası' adı verilen söz konusu yaptırım yasası taslağı şu maddeleri içeriyor:
https://tr.sputniknews.com/20220120/simonyan-saygideger-insanlarla-birlikte-abdnin-yaptirim-listesine-girdigim-icin-gururluyum-1052955420.html
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abd, rusya, vladimir putin, abd kongresi, tasarı, yaptırım

ABD Kongresi'ne Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarı sunuldu

22:00 20.01.2022 (güncellendi: 22:37 20.01.2022)
© AP Photo / Ivan SekretarevABD- Rusya- Bayrak
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Banks, Rusya'ya yönelik yaptırımlar öngören yeni bir tasarı sundu.
ABD Kongresi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak’ta sunulan ve 38 Kongre üyesi tarafından desteklenen belge 'Rusya Federasyonu’na yönelik ve diğer amaçlar için yaptırımların uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısı' başlığını taşıyor.
Tasarının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken Washington Post gazetesinin haberine göre doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismine atıf yapılarak 'Putin’i Mesul Tutma Yasası' adı verilen söz konusu yaptırım yasası taslağı şu maddeleri içeriyor:
Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya’nın desteklediği güçlerin terörist ve Rusya’nın da terör sponsoru olarak ilan edilmesi;
Rusya’nın kamu borcuyla işlemlerin yasaklanması;
Kuzey Akım-2, ilgili şirket ve hissedarlara karşı tedbirlerin uygulanması;
ABD kurumlarına yönelik saldırılar sona erene kadar siber güvenlik diyaloğunun finansmanın durdurulması;
Kırım, Rusya içinde kaldığı sürece stratejik istikrar diyaloğunun finansmanının durdurulması;
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümetinin tüm üyeleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno ve Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov ve Başsavcı Yuriy Çayka dahil Rus yetkililere karşı yaptırımların uygulanması;
Roman Abramoviç, Alişer Usmanov, Oleg Deripaska, İgor Seçin, Aleksey Miller, Andrey Kostin, Gennadiy Timçenko, VEB Bankası yetkilileri, Dmitriy Rıbolovlev, Mihail Fridman, Petr Aven, Mihail Gutsiriyev ve Aleksandr Vinokurov gibi Rus iş insanlarına karşı yaptırımların uygulanması;
Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, televizyon ve radyo sunucusu Vladimir Solovyov, Perviy Kanal Genel Direktörü Konstantin Ernst gibi Rus gazetecilere karşı yaptırımların uygulanması.
Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
DÜNYA
Simonyan: Saygıdeğer insanlarla birlikte ABD'nin yaptırım listesine girdiğim için gururluyum
22:13
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