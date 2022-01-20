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Avusturya'da aşı yaptıranlara piyango kuponu verilecek
Avusturya'da aşı yaptıranlara piyango kuponu verilecek
Koronavirüse karşı Avrupa'daki en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan Avusturya'da hükümet, vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek için piyango kuponu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:04+0300
2022-01-20T17:10+0300
koronavirüs
avusturya
piyango
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Avusturya Parlamentosu, aşı zorunluluğunu içeren yasa tasarısını görüşürken, hükümet aşıya yönelik ilgiyi artırmak amacıyla aşı piyangosu uygulamasını kamuoyuyla paylaştı. 'Aşıya teşvik ve ödül paketi" adı verilen piyango uygulaması kapsamında, aşı yaptırmış ya da yaptıracak kişilere yönelik düzenlenecek çekilişler sonucunda katılımcılara hediye kuponları dağıtılacak. Her 10 kupondan birinde 500 euro'luk piyango kazanılmış olacak.Başbakan Karl Nehammer, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Aşı piyangosunda kazanılacak ne var? Kuponlar!" ifadelerine yer verirken, kazanılan piyango kuponunun, turizm, seyahat, konaklama, kültür ve spor gibi alanlarda kullanılacağını belirtti.'Geçmişten dersimizi aldık'Nehammer, "Geçmişten dersimizi aldık ve böyle bir sistemi kurmanın en iyi yolunun aşı piyangosu olduğunu gördük" dedi.Yetkililer, söz konusu teşvik kampanyası için yaklaşık 1 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığını açıkladı.Aşılanmış olsun ya da olmasın tüm vatandaşlar, yaptırdıkları her aşı için bir kupon hakkına sahip olacak. Böylelikle üçüncü doz takviye aşıyla birlikte herkesin toplam üç kupon alabilme imkanı olacak.Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, uygulamayla hedeflenen bir diğer amacın Avusturyalı işletmeleri desteklemek ve internet üzerinden satış yapan perakendecilerden mümkün olduğunca kaçınmak olduğunu söyledi.Avusturya'da halihazırda nüfusun yüzde 72'si koronavirüse karşı tam olarak aşılanmış durumda ve bu veri, Batı Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük aşılama oranlarından biri.Omicron varyantıyla birlikte yeni koronavirüs vakalarının her gün artmaya devam ettiği Avusturya'da çarşamba günü yeni bir rekor daha kırılırken, hükümet yeni bir kapanmaya gitmekten kaçınmaya çalışıyor. Parlamento, aşının tüm yetişkinler için zorunlu hale getirilmesini, aşı yaptırmayanların ise 600 ila 3 bin 600 euro arasında değişen cezalara tabi tutulmasını öngören bir yasa tasarısını tartışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/avusturyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayilari-yeniden-10-binin-uzerinde-1052622075.html
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avusturya, piyango, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Avusturya'da aşı yaptıranlara piyango kuponu verilecek

17:04 20.01.2022 (güncellendi: 17:10 20.01.2022)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERAşı merkezine götüren otobüslerin kalktığı durakta sıra olanlar (Avusturya, Viyana)
Aşı merkezine götüren otobüslerin kalktığı durakta sıra olanlar (Avusturya, Viyana) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Koronavirüse karşı Avrupa'daki en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan Avusturya'da hükümet, vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek için piyango kuponu uygulaması başlatıyor. Uygulama kapsamında, her 10 kupondan birine 500 euro'luk piyango verilecek.
Avusturya Parlamentosu, aşı zorunluluğunu içeren yasa tasarısını görüşürken, hükümet aşıya yönelik ilgiyi artırmak amacıyla aşı piyangosu uygulamasını kamuoyuyla paylaştı.
'Aşıya teşvik ve ödül paketi" adı verilen piyango uygulaması kapsamında, aşı yaptırmış ya da yaptıracak kişilere yönelik düzenlenecek çekilişler sonucunda katılımcılara hediye kuponları dağıtılacak. Her 10 kupondan birinde 500 euro'luk piyango kazanılmış olacak.
Başbakan Karl Nehammer, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Aşı piyangosunda kazanılacak ne var? Kuponlar!" ifadelerine yer verirken, kazanılan piyango kuponunun, turizm, seyahat, konaklama, kültür ve spor gibi alanlarda kullanılacağını belirtti.

'Geçmişten dersimizi aldık'

Nehammer, "Geçmişten dersimizi aldık ve böyle bir sistemi kurmanın en iyi yolunun aşı piyangosu olduğunu gördük" dedi.
Yetkililer, söz konusu teşvik kampanyası için yaklaşık 1 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığını açıkladı.
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Avusturya’da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerinde
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Aşılanmış olsun ya da olmasın tüm vatandaşlar, yaptırdıkları her aşı için bir kupon hakkına sahip olacak. Böylelikle üçüncü doz takviye aşıyla birlikte herkesin toplam üç kupon alabilme imkanı olacak.
Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, uygulamayla hedeflenen bir diğer amacın Avusturyalı işletmeleri desteklemek ve internet üzerinden satış yapan perakendecilerden mümkün olduğunca kaçınmak olduğunu söyledi.
Avusturya'da halihazırda nüfusun yüzde 72'si koronavirüse karşı tam olarak aşılanmış durumda ve bu veri, Batı Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük aşılama oranlarından biri.
Omicron varyantıyla birlikte yeni koronavirüs vakalarının her gün artmaya devam ettiği Avusturya'da çarşamba günü yeni bir rekor daha kırılırken, hükümet yeni bir kapanmaya gitmekten kaçınmaya çalışıyor.
Parlamento, aşının tüm yetişkinler için zorunlu hale getirilmesini, aşı yaptırmayanların ise 600 ila 3 bin 600 euro arasında değişen cezalara tabi tutulmasını öngören bir yasa tasarısını tartışıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılan İngiltere'de, başkent Londra'da bulunan Wembley Stadı da aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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