https://tr.sputniknews.com/20220120/kazakistan-disisleri-bakani-tleuberdi-silahli-saldirganlar-asya-dillerinde-konusuyordu-1052920676.html
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi: Silahlı saldırganlar Asya dillerinde konuşuyordu
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi: Silahlı saldırganlar Asya dillerinde konuşuyordu
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, ülkedeki şiddet olaylarına katılan silahlı saldırganların Kazakça ve Rusça bilmediklerini... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T03:55+0300
2022-01-20T03:55+0300
2022-01-20T03:55+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
avusturya
radikal islamcılar
muhtar tleuberdi
görüşme
alexander schallenberg
şiddet olayları
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Viyana ziyaretinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.Ülkede önceki hafta başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestoları değerlendiren Tleuberdi, "Terör örgütlerine gelince, öncelikle İslamcı radikal gruplara ait olduklarını düşünüyoruz. Almatı’da yaşayan birçok dostum ve orada olaylara tanık olan elçilerimiz beni telefonla arayarak silahlı saldırganlar arasında, güçlü bir aksanla Kazakça konuşanların olduğunu bildiriyorlardı. Yani Kazakça onların anadilleri değildi. Aralarından bazı yaralılar hastanelere kaldırılmıştı ve doktorlar, onların ne Kazakça ne de Rusça konuşmadığını anlatıyorlardı. Yani onlar diğer Asya dillerinde konuşuyorlardı" dedi.Söz konusu hangi Asya dillerinin olduğunu belirtmeyen Bakan, saldırganların 'İslamcı radikaller' gibi hareket ettiğini belirterek, 2 polisin başını kestiklerini ve 'morglara saldırarak arkadaşlarına ait 41 cesedi çaldıklarını' anımsattı.Tleuberdi, "Bu, onların radikal aşırılık yanlıları olarak hareket ettiğini gösteriyor. Cesetlerin teşhis edilmesini istemiyorlardı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/almatida-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1052864410.html
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kazakistan, avusturya, radikal islamcılar, muhtar tleuberdi, görüşme, alexander schallenberg, şiddet olayları
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi: Silahlı saldırganlar Asya dillerinde konuşuyordu
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, ülkedeki şiddet olaylarına katılan silahlı saldırganların Kazakça ve Rusça bilmediklerini ve 'diğer Asya dillerinde' konuştuğunu ifade etti.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Viyana ziyaretinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Ülkede önceki hafta başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestoları değerlendiren Tleuberdi, "Terör örgütlerine gelince, öncelikle İslamcı radikal gruplara ait olduklarını düşünüyoruz. Almatı’da yaşayan birçok dostum ve orada olaylara tanık olan elçilerimiz beni telefonla arayarak silahlı saldırganlar arasında, güçlü bir aksanla Kazakça konuşanların olduğunu bildiriyorlardı. Yani Kazakça onların anadilleri değildi. Aralarından bazı yaralılar hastanelere kaldırılmıştı ve doktorlar, onların ne Kazakça ne de Rusça konuşmadığını anlatıyorlardı. Yani onlar diğer Asya dillerinde konuşuyorlardı" dedi.
Söz konusu hangi Asya dillerinin olduğunu belirtmeyen Bakan, saldırganların 'İslamcı radikaller' gibi hareket ettiğini belirterek, 2 polisin başını kestiklerini ve 'morglara saldırarak arkadaşlarına ait 41 cesedi çaldıklarını' anımsattı.
Tleuberdi, "Bu, onların radikal aşırılık yanlıları olarak hareket ettiğini gösteriyor. Cesetlerin teşhis edilmesini istemiyorlardı" ifadelerini kullandı.