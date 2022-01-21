https://tr.sputniknews.com/20220121/10-yil-sonra-mor-ve-otesinden-yeni-album-sirenler-1052983845.html

Mor ve Ötesi'nden 10 yıl sonra yeni albüm: 'Sirenler'

Mor ve Ötesi'nden 10 yıl sonra yeni albüm: 'Sirenler'

Art arda Forsa ve Dünyaya Bedel adlı iki tekli çıkaran Mor ve Ötesi, 10 sene sonra sekizinci stüdyo albümü Sirenler’i yayınladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-21T15:05+0300

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mor ve ötesi

yaşam

şarkı

albüm

yayın

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Mor ve Ötesi, 10 yıl aranın ardından Sirenler isimli albümünü yayınladı. 20 Ocak’ı 21 Ocak’a bağlayan gece yarısı çıkan albüm tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.Grup geçen hafta sonu 11 şarkıdan oluşan albümün 52 dakika uzunluğunda, üç bölümden oluştuğunu açıkladı. Birbirlerine birer ‘bağ şarkı’ ile bağlanan bu üç bölümde de üçer şarkı yer alıyor. Bir konsept albüm niteliği taşıyan çalışmadaki bu üç bölüm, birlikte var olan üç farklı zamana ve üç farklı duygu durumuna işaret ediyor.Albümde yer alan şarkılar:Grubun hafta sonuna yayılan sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Yeni albümünün adını albümdeki şarkı sözlerinden birer cümle ve şarkılardan kısa bölümler eşliğinde duyuran grubun dinleyicileri yeni albüm haberini büyük heyecanla karşıladı.Mor ve Ötesi, sekizinci stüdyo albümü için iletişim ve tasarım alanlarında çok yetkin isimlerle iş birliğine gitti. Klipler, kapak tasarımları ve sosyal medya gönderilerinin tümünü kapsayacak şekilde albümün sözel ve müzikal dünyasına paralel bir evren kuruldu. Forsa ve Dünyaya Bedel ile başlayan süreç tasarım direktörü Koray Doyran ve kreatif direktör Sami Basut’a emanet edildi.Fotoğraflarda Emre Ünal, kapak illüstrasyonunda Aykut Aydoğdu, animasyonlarda Mahmut Kalyoncu ve grafik tasarım uygulamalarında yine Koray Doyran ve Ataberk Akalın’la çalışan grubun albümünün kısa zaman içinde CD ve plak olarak da yayınlaması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210825/imamoglundan-mor-ve-otesine-tesekkur-1048333478.html

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mor ve ötesi, şarkı, albüm, yayın