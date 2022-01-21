https://tr.sputniknews.com/20220121/dogalgaz-tuketiminde-gunluk-rekor-kirildi-1052969123.html

Doğalgaz tüketiminde günlük rekor kırıldı

Doğalgaz tüketiminde günlük rekor kırıldı

BOTAŞ, 19 Ocak'ta günlük 288 milyon metreküple Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilin 73'ünde günlük doğalgaz tüketim rekoru kırıldığını bildirdi. Firma bunun... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T10:46+0300

2022-01-21T10:46+0300

2022-01-21T10:46+0300

ekonomi

iran

türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

botaş

gaz

tüketim

rekor

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önceki gün Türkiye'de doğalgaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.Paylaşımda, "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı" ifadeleri kullanıldı.Doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.'Tüm önlemler alındı'Bunun yanında BOTAŞ'ın internet sitesinde İran'dan gaz arzının teknik bir arıza sebebiyle 10 günlüğüne kesilmesiyle ilgili olarak yer alan açıklamada söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi ve şunlar kaydedildi:Tüketi̇mde en büyük pay konutlarınBOTAŞ'ın belirttiği gibi hava koşulları sebebiyle gaz tüketimi rekor seviyeye çıkarken, Türkiye'de en büyük tüketimi yüzde 32'lik payla konutlar gerçekleştiriyor. Konutları yüzde 28 ile santrallar, ve yüzde 26 ile sanayi kuruluşları takip ediyor.En büyük 2. rezerve sahi̇pRusya'nın ardından dünyada en büyük gaz rezervine sahip olan İran'ın kanıtlanmış 33.8 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu dünyadaki toplam rezervin yüzde 17'sini oluşturuyor. Henüz resmi duyuru yapılmasa da ABD basını İran'ın yakın zamanda 7 trilyon metreküplük yeni rezerv bulduğunu bildirdi. Bu haberler doğruysa İran Rusya'yı da geride bırakarak dünyanın en büyük gaz rezervine sahip olabilir.11 mi̇lyar dolarlık yatırım yapacakBunun yanında İran Enerji Bakanlığı küresel olarak artan enerji fiyatlarından fayda sağlayabilmek amacıyla üretim ve ihracatı artırma hedefleri olduğunu duyurdu. Buna göre 2022 yılında İran günlük üretim hacmini 240 milyon metreküp artırmak için 11 milyar dolarlık yatırım yapacak. Ülkede günlük üretimin istikrarlı bir şekilde 1 milyar metreküpün altına düşmemesi hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220119/botas-irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattindaki-yangin-nedeniyle-kesilen-gaz-akisi-yeniden-basladi-1052889851.html

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iran, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, botaş, gaz, tüketim, rekor