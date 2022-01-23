https://tr.sputniknews.com/20220123/rusyada-pandeminin-basindan-bu-yana-gorulen-en-yuksek-vaka-sayisi-1053036475.html

Rusya’da pandeminin başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı

Rusya’da pandeminin başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı

Koronavirüsün Omicron varyantının yayılmaya devam ettiği Rusya’da bir gün içinde 63 bin 205 yeni vaka görüldü. Bu, ülkede pandeminin başından beri bir günde... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T16:26+0300

2022-01-23T16:26+0300

2022-01-23T16:26+0300

rusya

koronavirüs

vaka sayısı

delta varyantı

omicron

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Rusya’nın koronavirüs kriz merkezi yetkilileri, ülkede son bir günde 63 bin 205 yeni vaka tespit ettiklerini söyledi. Bu yeni veri, ülkede önceki güne göre vaka sayılarının neredeyse 6 bin arttığı anlamına geliyor. Zira bir gün önce ülkede 57 bin 212 yeni vaka görüldüğü açıklanmıştı. Bununla beraber, ülkede koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden son bir günde 679 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya’da baskın varyant hâlâ delta Kriz merkezi yetkilileri, Omicron varyantının şimdiye dek ülkenin 64 bölgesinde görüldüğünü de kaydetti. Rusya’da baskın koronavirüs varyantı hâlâ Delta. Ülkede görülen vakalar içinde Delta varyantının payının yüzde 51.9 olduğu kaydediliyor. Omicron ile baskın olmayan diğer varyantların payınınsa 48.1 olduğu belirtiliyor. Rusya’da uzmanlar, vaka sayılarında son dönemde görülen artışın sebebinin Omicron varyantının yayılımından kaynaklı olduğunu söylüyor. Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısındaysa son dönemde yükseliş gözlenmiyor. Ülkede pandeminin başlangıcından beri 11 milyon 108 bin 191 vaka ile 326 bin 112 can kaybı geçti.

https://tr.sputniknews.com/20220122/rusyadaki-koronavirus-vaka-sayisi-11-milyonu-asti-gunluk-vakalarda-yeni-rekor-1053013110.html

https://tr.sputniknews.com/20220122/rus-uzmandan-omicron-varyantina-karsi-votka-tavsiyesi-1053007873.html

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rusya, koronavirüs, vaka sayısı, delta varyantı , omicron