Baltık ülkeleri, Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri tedarik edecek

Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vilnius, Ukrayna ordusuna ABD yapımı Stinger hava savunma sistemleri verecek.



Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anusauskas, "Ukrayna'nın bu silahlara ihtiyaç duymayacağını samimiyetle temenni ediyoruz. Baltık ülkeleri, Rusya'yı saldırgan ve sorumsuzca tutuma son vermeye çağırıyor" dedi.



Litvanya'nın yanı sıra Letonya'nın Ukrayna'ya Stinger hava savunma sistemleri, Estonya'nın ise Javelin tanksavar sistemleri göndereceğinin altını çizildi.



Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.



Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.



Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.



Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.