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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/baltik-ulkeleri-ukraynaya-javelin-ve-stinger-sistemleri-tedarik-edecek-1053075763.html
Baltık ülkeleri, Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri tedarik edecek
Baltık ülkeleri, Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri tedarik edecek
Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceği iddiasıyla Batı'dan Kiev'e silah ve askeri teçhizat sevkiyatı giderek artarken Baltık ülkeleri, Kiev'i Javelin ve Stinger... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:33+0300
2022-01-24T17:53+0300
rusya
ukrayna
nato
ordu
saldırı
asker
stinger füzesi
savaş
destek
ukrayna krizi
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Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vilnius, Ukrayna ordusuna ABD yapımı Stinger hava savunma sistemleri verecek.Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anusauskas, "Ukrayna'nın bu silahlara ihtiyaç duymayacağını samimiyetle temenni ediyoruz. Baltık ülkeleri, Rusya'yı saldırgan ve sorumsuzca tutuma son vermeye çağırıyor" dedi.Litvanya'nın yanı sıra Letonya'nın Ukrayna'ya Stinger hava savunma sistemleri, Estonya'nın ise Javelin tanksavar sistemleri göndereceğinin altını çizildi.Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/nato-dogu-avrupadaki-askeri-gucunu-buyutme-karari-aldi-caydiriciligi-artirmak-icin-1053061901.html
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rusya, ukrayna, nato, ordu, saldırı, asker, stinger füzesi, savaş, destek

Baltık ülkeleri, Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri tedarik edecek

17:33 24.01.2022 (güncellendi: 17:53 24.01.2022)
© SputnikKaradan havaya Stinger füzeleri ve fırlatıcıları
Karadan havaya Stinger füzeleri ve fırlatıcıları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceği iddiasıyla Batı'dan Kiev'e silah ve askeri teçhizat sevkiyatı giderek artarken Baltık ülkeleri, Kiev'i Javelin ve Stinger sistemleriyle desteklemeye hazırlanıyor.
Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vilnius, Ukrayna ordusuna ABD yapımı Stinger hava savunma sistemleri verecek.

Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anusauskas, "Ukrayna'nın bu silahlara ihtiyaç duymayacağını samimiyetle temenni ediyoruz. Baltık ülkeleri, Rusya'yı saldırgan ve sorumsuzca tutuma son vermeye çağırıyor" dedi.

Litvanya'nın yanı sıra Letonya'nın Ukrayna'ya Stinger hava savunma sistemleri, Estonya'nın ise Javelin tanksavar sistemleri göndereceğinin altını çizildi.

Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.

Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.

Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.

Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
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