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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/abd-rusya-ile-ukrayna-arasinda-normandiya-formatinda-gerceklestirilecek-toplantiya-katilmayacak-1053087599.html
ABD, Ukrayna krizinin çözümü için Normandiya formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacak
ABD, Ukrayna krizinin çözümü için Normandiya formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacak
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Washington yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik Paris'te gerçekleştirilmesi planlanan Normandiya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:42+0300
2022-01-25T00:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
paris
abd dışişleri bakanlığı
normandiya formatı
ned price
toplantı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaparak Washington'un taraflar arasında Normandiya formatında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan toplantıya katılmayacağı bilgisini verdi.Price, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Buna (toplantıya) ABD'nin katılmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.Diplomasinin ileriye dönük en iyi yol olduğuna inandıklarını kaydeden Price, "Gerilimi azaltmaya hizmet eden diyalog ve diplomasiyi desteklemeye hazırız, dolayısıyla Rusya Federasyonu tarafından iyi niyetle girişilen çabaları destekliyoruz" dedi.Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusyaya-karsi-guclu-yaptirimlar-hazirladik-1053087396.html
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rusya, ukrayna, paris, abd dışişleri bakanlığı, normandiya formatı, ned price, toplantı

ABD, Ukrayna krizinin çözümü için Normandiya formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacak

00:42 25.01.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Washington yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik Paris'te gerçekleştirilmesi planlanan Normandiya formatındaki toplantıya katılmasının beklenmediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaparak Washington'un taraflar arasında Normandiya formatında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan toplantıya katılmayacağı bilgisini verdi.
Price, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Buna (toplantıya) ABD'nin katılmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Diplomasinin ileriye dönük en iyi yol olduğuna inandıklarını kaydeden Price, "Gerilimi azaltmaya hizmet eden diyalog ve diplomasiyi desteklemeye hazırız, dolayısıyla Rusya Federasyonu tarafından iyi niyetle girişilen çabaları destekliyoruz" dedi.
Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.
Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.
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