https://tr.sputniknews.com/20220125/abd-rusya-ile-ukrayna-arasinda-normandiya-formatinda-gerceklestirilecek-toplantiya-katilmayacak-1053087599.html

ABD, Ukrayna krizinin çözümü için Normandiya formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacak

ABD, Ukrayna krizinin çözümü için Normandiya formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacak

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Washington yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik Paris'te gerçekleştirilmesi planlanan Normandiya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T00:42+0300

2022-01-25T00:42+0300

2022-01-25T00:42+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

paris

abd dışişleri bakanlığı

normandiya formatı

ned price

toplantı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaparak Washington'un taraflar arasında Normandiya formatında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan toplantıya katılmayacağı bilgisini verdi.Price, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Buna (toplantıya) ABD'nin katılmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.Diplomasinin ileriye dönük en iyi yol olduğuna inandıklarını kaydeden Price, "Gerilimi azaltmaya hizmet eden diyalog ve diplomasiyi desteklemeye hazırız, dolayısıyla Rusya Federasyonu tarafından iyi niyetle girişilen çabaları destekliyoruz" dedi.Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.

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rusya, ukrayna, paris, abd dışişleri bakanlığı, normandiya formatı, ned price, toplantı