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https://tr.sputniknews.com/20220125/beyoglunda-yollar-kapaninca-atla-gezmeye-cikti-1053111070.html
Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı
Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı
Beyoğlu'nda bir kişi akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:09+0300
2022-01-25T16:09+0300
2022-01-25T16:21+0300
kar
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beyoğlu
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kasımpaşa
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Akşam saatlerinde İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde çeşitli manzaraları da getirdi.Kasımpaşa sokaklarında bir kişi atı ile gezmeye çıktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/akomdan-aciklama-anadolu-yakasina-1800de-yeniden-kuvvetli-kar-geliyor-1053109004.html
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Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı 16:09 25.01.2022 (güncellendi: 16:21 25.01.2022)
Beyoğlu'nda bir kişi akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı.
Akşam saatlerinde
İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde çeşitli manzaraları da getirdi. Kasımpaşa sokaklarında bir kişi atı ile gezmeye çıktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.