https://tr.sputniknews.com/20220125/beyoglunda-yollar-kapaninca-atla-gezmeye-cikti-1053111070.html

Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı

Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı

Beyoğlu'nda bir kişi akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:09+0300

2022-01-25T16:09+0300

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kar

türkiye

beyoğlu

at

kasımpaşa

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Akşam saatlerinde İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde çeşitli manzaraları da getirdi.Kasımpaşa sokaklarında bir kişi atı ile gezmeye çıktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/akomdan-aciklama-anadolu-yakasina-1800de-yeniden-kuvvetli-kar-geliyor-1053109004.html

türkiye

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kar, beyoğlu, at, kasımpaşa