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https://tr.sputniknews.com/20220125/beyoglunda-yollar-kapaninca-atla-gezmeye-cikti-1053111070.html
Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı
Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı
Beyoğlu'nda bir kişi akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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Akşam saatlerinde İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde çeşitli manzaraları da getirdi.Kasımpaşa sokaklarında bir kişi atı ile gezmeye çıktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/akomdan-aciklama-anadolu-yakasina-1800de-yeniden-kuvvetli-kar-geliyor-1053109004.html
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kar, beyoğlu, at, kasımpaşa

Beyoğlu'nda yollar kapanınca atla gezmeye çıktı

16:09 25.01.2022 (güncellendi: 16:21 25.01.2022)
© İHAAt ile gezme, İstanbul, kar
At ile gezme, İstanbul, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Beyoğlu'nda bir kişi akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı.
Akşam saatlerinde İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde çeşitli manzaraları da getirdi.
Kasımpaşa sokaklarında bir kişi atı ile gezmeye çıktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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