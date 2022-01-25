https://tr.sputniknews.com/20220125/kremlin-abdnin-ukrayna-konusundaki-eylemlerini-buyuk-bir-endiseyle-izliyoruz-1053108528.html
Kremlin: ABD’nin Ukrayna konusundaki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz
Kremlin: ABD’nin Ukrayna konusundaki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’ın eylemleri ile açıklamalarının Ukrayna gerilimini tırmandırdığını ve ABD’nin, gerekmesi durumunda Avrupa’ya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:13+0300
2022-01-25T15:13+0300
2022-01-25T15:17+0300
ukrayna krizi
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ABD’nin, Doğu Avrupa’da konuşlu olan 8 bin 500 askerini gerekmesi durumunda Avrupa’nın başka yerlerine yerleştirilmeleri için teyakkuz hâline geçirmiş olmasına ilişkin soru üstüne Peskov, “ABD’nin enformasyon alanında ve fiilen yaptıklarının (Ukrayna’daki) gerilimi tırmandırdığını dün söylemiştim, bu konuda değişen bir şey yok. ABD’nin bu eylemlerini büyük bir endişe ile izlemekteyiz” dedi. Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, bu yeni gelişmelerin Rusya ile Batı ülkelerinin güvenlik garantileri konusunda yürüttükleri görüşmeleri etkilemeyeceğini kaydetti ve sundukları güvenlik tekliflerine ABD’nin bu hafta içinde kendi teklifleri ile yanıt vermesini beklediklerini ekledi. Peskov, “(Rusya’nın istediği güvenlik garantilerine ilişkin) görüşmeler şu aşamada tamamlanmış durumda. Nasıl ilerleyeceğimizi anlayabilmemiz için o meşhur metnin (ABD’nin kendi tekliflerini içeren anlaşma metni) bize iletilmesi gerekiyor. Bunun bu hafta içinde gerçekleşmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın doğusunda gerilim, Batı ülkelerinin Kiev’e askeri desteğini artırdığı son dönemde yeniden tırmandı. Ukrayna ordusu güçlerinin neredeyse yarısını, ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin sınırına yığmış durumda. Rusya, pek çok Batılı askeri uzmanın da sevk edildiği Ukrayna ile sınırlarında gerilimin yeniden tırmandığı bu dönemde ABD ve NATO’dan kendi güvenliğini sağlamak adına yazılı güvenlik garantileri talep etti. NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması, komşu ülkelerine saldırı silahları konuşlandırmayı bırakması ve Ukrayna’nın NATO’ya üye yapılmayacağına dair taahhütte bulunulması gibi şartlar içeren söz konusu güvenlik garantileri anlaşma taslağı olarak karşı tarafa sunuldu. Rusya şimdi ABD’nin kendi tekliflerini içeren bir anlaşma taslağı ile vereceği yanıtı bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-nato-mukabele-gucunun-aktif-edilmesi-durumunda-destek-icin-8-bin-500-askeri-teyakkuza-gecirdi-1053084323.html
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Kremlin: ABD’nin Ukrayna konusundaki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz
15:13 25.01.2022 (güncellendi: 15:17 25.01.2022)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’ın eylemleri ile açıklamalarının Ukrayna gerilimini tırmandırdığını ve ABD’nin, gerekmesi durumunda Avrupa’ya konuşlandırılmaları için 8 bin 500 askerini teyakkuz hâline geçirmiş olmasını endişe ile izlediklerini kaydetti.
ABD’nin, Doğu Avrupa’da konuşlu olan 8 bin 500 askerini gerekmesi durumunda Avrupa’nın başka yerlerine yerleştirilmeleri için teyakkuz hâline geçirmiş olmasına ilişkin soru üstüne Peskov, “ABD’nin enformasyon alanında ve fiilen yaptıklarının (Ukrayna’daki) gerilimi tırmandırdığını dün söylemiştim, bu konuda değişen bir şey yok. ABD’nin bu eylemlerini büyük bir endişe ile izlemekteyiz” dedi.
Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, bu yeni gelişmelerin Rusya ile Batı ülkelerinin güvenlik garantileri konusunda yürüttükleri görüşmeleri etkilemeyeceğini kaydetti ve sundukları güvenlik tekliflerine ABD’nin bu hafta içinde kendi teklifleri ile yanıt vermesini beklediklerini ekledi.
Peskov, “(Rusya’nın istediği güvenlik garantilerine ilişkin) görüşmeler şu aşamada tamamlanmış durumda. Nasıl ilerleyeceğimizi anlayabilmemiz için o meşhur metnin (ABD’nin kendi tekliflerini içeren anlaşma metni) bize iletilmesi gerekiyor. Bunun bu hafta içinde gerçekleşmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın doğusunda gerilim, Batı ülkelerinin Kiev’e askeri desteğini artırdığı son dönemde yeniden tırmandı. Ukrayna ordusu güçlerinin neredeyse yarısını, ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin sınırına yığmış durumda.
Rusya, pek çok Batılı askeri uzmanın da sevk edildiği Ukrayna ile sınırlarında gerilimin yeniden tırmandığı bu dönemde ABD ve NATO’dan kendi güvenliğini sağlamak adına yazılı güvenlik garantileri talep etti.
NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması, komşu ülkelerine saldırı silahları konuşlandırmayı bırakması ve Ukrayna’nın NATO’ya üye yapılmayacağına dair taahhütte bulunulması gibi şartlar içeren söz konusu güvenlik garantileri anlaşma taslağı olarak karşı tarafa sunuldu. Rusya şimdi ABD’nin kendi tekliflerini içeren bir anlaşma taslağı ile vereceği yanıtı bekliyor.