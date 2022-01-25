https://tr.sputniknews.com/20220125/lamer-muduru-kutlu-latin-amerikada-turk-savunma-sanayisini-ilgilendiren-gelismeler-olabilir-1053111763.html

LAMER Müdürü Kutlu: Latin Amerika’da Türk savunma sanayisini ilgilendiren gelişmeler olabilir

LAMER Müdürü Kutlu: Latin Amerika’da Türk savunma sanayisini ilgilendiren gelişmeler olabilir

Türkiye’nin Latin Amerika ile ilişkileri son dönemde olumlu bir seyirde artarak devam ediyor. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:26+0300

2022-01-25T16:26+0300

2022-01-25T16:26+0300

dünya

brezilya

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

güney amerika

venezüella

latin amerika

panama

uruguay

el salvador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048848109_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_173df7d663cbc67728ca948a844afa39.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Ocak’ta, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve TBMM Dostluk Grubu Başkanları ile Ankara Üniversitesi'nde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmekten son derece memnun olduklarını belirterek, "Mart ayında bazı Latin Amerika ülkelerini ziyaret edeceğiz" dedi. Diplomatik kaynaklar, Sputnik’e bu ziyaretlerin Uruguay, Brezilya, Ekvador, Panama ve Venezuela’ya olacağını açıkladı.Öte yandan Türkiye'nin Latin Amerika bölgesiyle ticaret hacmi toplamının 2002'de 1 milyar dolar olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "2021'de 15 milyar dolar seviyesi olarak gerçekleştirdik. Bir yıl öncesine göre yüzde 43 artış var. Pandemi şartlarında ticaretimizi yüzde 43 artırmamız demek, gelecek yıllarda bu 15 milyarlık toplam ticaret hacmini iki üç katına çıkarabileceğimiz anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyareti de ilişkilerin gelişmesi açısından önemli bir adım oldu.‘En temel iki hedef ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmak’Peki, Latin Amerika’yla iyi ilişkiler kurmak Türkiye’ye ekonomik ve politik boyutta neler kazandırıyor? Bu konuda Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu Sputnik’e değerlendirdi.Türkiye’nin 2000’li yıllardan bu yana yürüttüğü bir Latin Amerika açılım politikası olduğunu hatırlan Prof. Dr. Kutlu, şunları kaydetti:‘Türkiye’nin ihracatını artırmak için önemli bir pazar’Aynı zamanda Latin Amerika’nın Türkiye’nin ihracatını artırmak için önemli bir pazar olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Kutlu, “Türkiye’nin ürünlerini satabileceği çok geniş bir pazar. Bunların içinde otomotiv parçalarından elektrikli ev aletlerine, elektronik aksamdan savunma sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpaze var. Doğal olarak Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmeleri tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika’da da izleniyor. Bu konuda da bazı gelişmeler olması şaşırtıcı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.‘Yeni ve şaşırtıcı somut adımların olması beklenebilir’Peki, Bakan Çavuşoğlu’nın ziyaretinden beklentiler neler? LAMER Müdürü Prof. Dr. Kutlu, Latin Amerika ile ilişkilerde dostluk ziyaretleri ve ilk adımların geçildiğini ifade ederek, şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20220125/el-salvador-baskani-bukele-ah-turkiyem-guzel-insanlarin-guzel-ulkesi-1053111553.html

brezilya

venezüella

latin amerika

panama

uruguay

el salvador

ekvator

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

brezilya, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, güney amerika, venezüella, latin amerika, panama, uruguay, el salvador, türk dışişleri, ekvator, mehmet necati kutlu, turan salcı