https://tr.sputniknews.com/20220125/rus-senator-puskov-natonun-amaci-ukraynayi-silahla-doldurmak-1053091587.html

Rus senatör Puşkov: NATO’nun amacı Ukrayna’yı silahla doldurmak

Rus senatör Puşkov: NATO’nun amacı Ukrayna’yı silahla doldurmak

Rus senatör Aleksey Puşkov, NATO’nun Ukrayna’daki amacının bu ülkeyi silahla doldurmak olduğunu dile getirdi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T04:01+0300

2022-01-25T04:01+0300

2022-01-25T04:01+0300

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aleksey puşkov

federasyon konseyi

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “ABD ve NATO, Ukrayna etrafındaki durumu Avrupa’da istikrar sağlamak ve güvenliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak değil, Ukrayna’yı silah, askeri uzman ve özel harekat askerleriyle doldurmak için bir bahane olarak değerlendiriyor” dedi.ABD’nin Ukrayna’ya 80 ton silah, Çekya’nın top mühimmatı, Baltık ülkelerinin de Javelin ve Stinger tanksavar sistemlerini, İngiltere’nin de tanksavar silah gönderdiğini anımsatan Puşkov, “Daha fazlasını sağlamayı vaat ediyorlar. İttifakın Karadeniz ve Bulgaristan’daki askeri varlığı artırılıyor. İspanya, Bulgaristan’a savaş uçaklarını yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.Batı ülkelerinin Moskova'dan taleplerinin, kendi eylemleriyle çeliştiğini söyleyen Rus senatör, “NATO ülkeleri, Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltmayı talep ediyorken kendileri Ukrayna’da tarihinin en büyük askeri hazırlıklarına başladı” diye kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220124/baltik-ulkeleri-ukraynaya-javelin-ve-stinger-sistemleri-tedarik-edecek-1053075763.html

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