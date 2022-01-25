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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/rus-senator-puskov-natonun-amaci-ukraynayi-silahla-doldurmak-1053091587.html
Rus senatör Puşkov: NATO’nun amacı Ukrayna’yı silahla doldurmak
Rus senatör Puşkov: NATO’nun amacı Ukrayna’yı silahla doldurmak
Rus senatör Aleksey Puşkov, NATO’nun Ukrayna’daki amacının bu ülkeyi silahla doldurmak olduğunu dile getirdi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T04:01+0300
2022-01-25T04:01+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
aleksey puşkov
federasyon konseyi
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “ABD ve NATO, Ukrayna etrafındaki durumu Avrupa’da istikrar sağlamak ve güvenliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak değil, Ukrayna’yı silah, askeri uzman ve özel harekat askerleriyle doldurmak için bir bahane olarak değerlendiriyor” dedi.ABD’nin Ukrayna’ya 80 ton silah, Çekya’nın top mühimmatı, Baltık ülkelerinin de Javelin ve Stinger tanksavar sistemlerini, İngiltere’nin de tanksavar silah gönderdiğini anımsatan Puşkov, “Daha fazlasını sağlamayı vaat ediyorlar. İttifakın Karadeniz ve Bulgaristan’daki askeri varlığı artırılıyor. İspanya, Bulgaristan’a savaş uçaklarını yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.Batı ülkelerinin Moskova'dan taleplerinin, kendi eylemleriyle çeliştiğini söyleyen Rus senatör, “NATO ülkeleri, Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltmayı talep ediyorken kendileri Ukrayna’da tarihinin en büyük askeri hazırlıklarına başladı” diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220124/baltik-ulkeleri-ukraynaya-javelin-ve-stinger-sistemleri-tedarik-edecek-1053075763.html
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abd, rusya, ukrayna, aleksey puşkov, federasyon konseyi

Rus senatör Puşkov: NATO’nun amacı Ukrayna’yı silahla doldurmak

04:01 25.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Sputnik
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Rus senatör Aleksey Puşkov, NATO’nun Ukrayna’daki amacının bu ülkeyi silahla doldurmak olduğunu dile getirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “ABD ve NATO, Ukrayna etrafındaki durumu Avrupa’da istikrar sağlamak ve güvenliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak değil, Ukrayna’yı silah, askeri uzman ve özel harekat askerleriyle doldurmak için bir bahane olarak değerlendiriyor” dedi.
ABD’nin Ukrayna’ya 80 ton silah, Çekya’nın top mühimmatı, Baltık ülkelerinin de Javelin ve Stinger tanksavar sistemlerini, İngiltere’nin de tanksavar silah gönderdiğini anımsatan Puşkov, “Daha fazlasını sağlamayı vaat ediyorlar. İttifakın Karadeniz ve Bulgaristan’daki askeri varlığı artırılıyor. İspanya, Bulgaristan’a savaş uçaklarını yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.
Batı ülkelerinin Moskova'dan taleplerinin, kendi eylemleriyle çeliştiğini söyleyen Rus senatör, “NATO ülkeleri, Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltmayı talep ediyorken kendileri Ukrayna’da tarihinin en büyük askeri hazırlıklarına başladı” diye kaydetti.
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