https://tr.sputniknews.com/20220126/artik-o-eski-playboy-degiliz-diyen-dergi-kurucusu-hefnere-karsi-kadinlarin-yaninda--1053134067.html

'Artık o eski Playboy değiliz' diyen dergi, kurucusu Hefner'e karşı kadınların yanında

'Artık o eski Playboy değiliz' diyen dergi, kurucusu Hefner'e karşı kadınların yanında

Playboy'un kurucusu Hefner'in kadın ve hayvanlara kötü muamele ettiği yönündeki eski sevgili beyanatı sonrası dergiden açıklama geldi. Kadınların yanında... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T10:22+0300

2022-01-26T10:22+0300

2022-01-26T10:47+0300

hugh hefner

playboy

yaşam

köpek

cinsel ilişki

seks partisi

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Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy, 2017'de 91 yaşında hayatını kaybeden kurucusu Hugh Hefner'e yönelik iddialarla ilgili olarak kadınların yanında durmayı tercih etti. 'Secrets of Playboy' (Playboy'un Sırları') adlı 10 bölümlük yeni belgeselde eski sevgilileri, Hefner'in, kendi malikanesi ve gece kulüplerinde kadınları nasıl cinsel ilişkiye zorladığını ve seks partileri verdiğini anlatıyor. 'Genç kadınların hayatını emen bir vampire' benzetilen Hefner'in köpeklerle de cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor. Playboy da hafta sonu açık bir mektup yayınlayarak bu iddiaların sahibi kadınlara destek verdiğini açıkladı. "Bugünün Playboy'ı Hugh Hefner'in Playboy'u değil" diyen dergi, bu kadınların anlattıklarına inandıklarını ve başlarından geçenleri anlatma cesareti bulan bu kişileri desteklediklerini duyurdu. Popülerliğini kadın bedeni üzerinden kazanmış olsa da dergi, 'miraslarının, bugünkü değerlerini yansıtmayan kısımlarına karşı durmayı sürdüreceklerini' yazdı. 1953'te Hefner tarafından kurulan ve bir dönem ayda 8 milyon satan dergi 2020'de ekonomik sıkıntılardan doları dijital baskıya geçti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/belgeselden-playboy-kurucusu-hefner-her-hafta-domuz-gecesi-duzenliyordu-1052839261.html

https://tr.sputniknews.com/20211005/playboy-dergisinin-kapaginda-ilk-kez-bir-escinsel-var-1049530938.html

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hugh hefner, playboy, köpek, cinsel ilişki, seks partisi