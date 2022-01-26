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https://tr.sputniknews.com/20220126/artik-o-eski-playboy-degiliz-diyen-dergi-kurucusu-hefnere-karsi-kadinlarin-yaninda--1053134067.html
'Artık o eski Playboy değiliz' diyen dergi, kurucusu Hefner'e karşı kadınların yanında
'Artık o eski Playboy değiliz' diyen dergi, kurucusu Hefner'e karşı kadınların yanında
Playboy'un kurucusu Hefner'in kadın ve hayvanlara kötü muamele ettiği yönündeki eski sevgili beyanatı sonrası dergiden açıklama geldi. Kadınların yanında... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T10:22+0300
2022-01-26T10:47+0300
hugh hefner
playboy
yaşam
köpek
cinsel ilişki
seks partisi
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Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy, 2017'de 91 yaşında hayatını kaybeden kurucusu Hugh Hefner'e yönelik iddialarla ilgili olarak kadınların yanında durmayı tercih etti. 'Secrets of Playboy' (Playboy'un Sırları') adlı 10 bölümlük yeni belgeselde eski sevgilileri, Hefner'in, kendi malikanesi ve gece kulüplerinde kadınları nasıl cinsel ilişkiye zorladığını ve seks partileri verdiğini anlatıyor. 'Genç kadınların hayatını emen bir vampire' benzetilen Hefner'in köpeklerle de cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor. Playboy da hafta sonu açık bir mektup yayınlayarak bu iddiaların sahibi kadınlara destek verdiğini açıkladı. "Bugünün Playboy'ı Hugh Hefner'in Playboy'u değil" diyen dergi, bu kadınların anlattıklarına inandıklarını ve başlarından geçenleri anlatma cesareti bulan bu kişileri desteklediklerini duyurdu. Popülerliğini kadın bedeni üzerinden kazanmış olsa da dergi, 'miraslarının, bugünkü değerlerini yansıtmayan kısımlarına karşı durmayı sürdüreceklerini' yazdı. 1953'te Hefner tarafından kurulan ve bir dönem ayda 8 milyon satan dergi 2020'de ekonomik sıkıntılardan doları dijital baskıya geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/belgeselden-playboy-kurucusu-hefner-her-hafta-domuz-gecesi-duzenliyordu-1052839261.html
https://tr.sputniknews.com/20211005/playboy-dergisinin-kapaginda-ilk-kez-bir-escinsel-var-1049530938.html
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hugh hefner, playboy, köpek, cinsel ilişki, seks partisi

'Artık o eski Playboy değiliz' diyen dergi, kurucusu Hefner'e karşı kadınların yanında

10:22 26.01.2022 (güncellendi: 10:47 26.01.2022)
© AP Photo / Kevork DjansezianHugh Hefner
Hugh Hefner - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Kevork Djansezian
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Playboy'un kurucusu Hefner'in kadın ve hayvanlara kötü muamele ettiği yönündeki eski sevgili beyanatı sonrası dergiden açıklama geldi. Kadınların yanında olduklarını açıklayan Playboy, bugünkü yeni değerlerinin arkasında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy, 2017'de 91 yaşında hayatını kaybeden kurucusu Hugh Hefner'e yönelik iddialarla ilgili olarak kadınların yanında durmayı tercih etti.
'Secrets of Playboy' (Playboy'un Sırları') adlı 10 bölümlük yeni belgeselde eski sevgilileri, Hefner'in, kendi malikanesi ve gece kulüplerinde kadınları nasıl cinsel ilişkiye zorladığını ve seks partileri verdiğini anlatıyor. 'Genç kadınların hayatını emen bir vampire' benzetilen Hefner'in köpeklerle de cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.
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Playboy da hafta sonu açık bir mektup yayınlayarak bu iddiaların sahibi kadınlara destek verdiğini açıkladı. "Bugünün Playboy'ı Hugh Hefner'in Playboy'u değil" diyen dergi, bu kadınların anlattıklarına inandıklarını ve başlarından geçenleri anlatma cesareti bulan bu kişileri desteklediklerini duyurdu. Popülerliğini kadın bedeni üzerinden kazanmış olsa da dergi, 'miraslarının, bugünkü değerlerini yansıtmayan kısımlarına karşı durmayı sürdüreceklerini' yazdı.
1953'te Hefner tarafından kurulan ve bir dönem ayda 8 milyon satan dergi 2020'de ekonomik sıkıntılardan doları dijital baskıya geçti.
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