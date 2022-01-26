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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/biden-ukraynayi-isgal-etmesi-halinde-putine-yaptirim-uygulayabiliriz-1053125562.html
Biden: Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabiliriz
Biden: Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabiliriz
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edebileceği' iddiasını yineleyerek bu durumda Washington'un Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptırım... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:00+0300
2022-01-26T00:00+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
vladimir putin
ukrayna
nato
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da küçük bir işletmeye yaptığı ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz" dedi.Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edebileceği' iddiasını yineleyeerek bunun Moskova için için 'ekonomik sonuçları' olacağını söyleyen Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok" diye konuştu.Biden, "Ona (Putin'e) eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/bidendan-enflasyonu-soran-gazeteciye-kufur-ne-aptal-bir-o-cocugu-1053090057.html
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abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, nato, joe biden

Biden: Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabiliriz

00:00 26.01.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edebileceği' iddiasını yineleyerek bu durumda Washington'un Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da küçük bir işletmeye yaptığı ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.
Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz" dedi.
Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edebileceği' iddiasını yineleyeerek bunun Moskova için için 'ekonomik sonuçları' olacağını söyleyen Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok" diye konuştu.
Biden, "Ona (Putin'e) eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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