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https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-karadenize-gecis-konusunda-kendi-kurallarini-dayatamaz-1053210461.html
‘ABD, Karadeniz’e geçiş konusunda kendi kurallarını dayatamaz’
‘ABD, Karadeniz’e geçiş konusunda kendi kurallarını dayatamaz’
Karadeniz’e savaş gemilerinin geçiş kurallarının değişebileceği iddiasını değerlendiren Rus uzman Faliçev, bu girişimlerin, ABD’nin dünyadaki gelişmelerden... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:05+0300
2022-01-27T22:05+0300
görüş
abd
rusya
joe biden
karadeniz
montrö anlaşması
savaş gemisi
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Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Karadeniz’de savaş gemilerinin geçiş ve hareketi için yeni kuralların getirilebileceğini öne sürdüğünü duyurdu. Halihazırda savaş gemilerinin Karadeniz’e girişi ve varlığı 1936 Montrö Anlaşması’yla düzenleniyor.Amerikalılar neden bu kuralı değiştirmek istiyor? ABD kendi kurallarını dayatabilecek mi?Rus askeri sanayi gazetesi 'Voyenno-Promışlennıy Kuryer' yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Montrö Anlaşması’na göre Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerindeki egemenliğin ve dolayısıyla kontrolün Türkiye’nin elinde olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:“ABD, Türkiye’yle ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle mevcut kuralları bozmaya çalışıyor. Çünkü ABD için, Karadeniz bölgesindeki varlığıyla ilgili koşulları değiştirmek çok önemli. Bunu sadece dünyadaki gelişmelerden sürekli haberdar olmak için değil, aynı zamanda, bilindiği gibi ABD ve İngiltere savaş gemilerinin dönem dönem uğradığı Ukrayna’daki durumla ilgili yapıyorlar."ABD’nin kendi kurallarını dayatma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden Faliçev, şöyle devam etti:“ABD, savaş gemilerinin Karadeniz’e geçiş ve kontrol kurallarını kendi çıkarlarına göre değiştirmek istiyor. Ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü öncelikle Rusya, Türkiye ve diğer Karadeniz ülkeleri Montrö Anlaşması’na değer veriyor. İkincisi, anlaşma uluslararası öneme sahip. Feshedilmesi için konunun, Birleşmiş Milletler veya BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilmesi gerekiyor. Elbette Rusya, Türkiye ve bu anlaşmanın hazırlanmasında yer alan birçok diğer ülke buna karşı çıkacak. Bu nedenle, tüm çabalara rağmen ABD, savaş gemilerinin Karadeniz’e girişiyle ilgili mevcut kuralları etkileyemeyecek.”
https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-karadenizde-barisi-korumada-turkiyeye-kritik-rol-dusuyor-1053193171.html
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abd, rusya, joe biden, karadeniz, montrö anlaşması, savaş gemisi

‘ABD, Karadeniz’e geçiş konusunda kendi kurallarını dayatamaz’

22:05 27.01.2022
© AA / Onur ÇobanABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA / Onur Çoban
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Amur Gadjiev
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Karadeniz’e savaş gemilerinin geçiş kurallarının değişebileceği iddiasını değerlendiren Rus uzman Faliçev, bu girişimlerin, ABD’nin dünyadaki gelişmelerden haberdar olma isteği ve Ukrayna’daki son durumla bağlantılı olduğunu söyledi.
Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Karadeniz’de savaş gemilerinin geçiş ve hareketi için yeni kuralların getirilebileceğini öne sürdüğünü duyurdu. Halihazırda savaş gemilerinin Karadeniz’e girişi ve varlığı 1936 Montrö Anlaşması’yla düzenleniyor.
Amerikalılar neden bu kuralı değiştirmek istiyor? ABD kendi kurallarını dayatabilecek mi?
Rus askeri sanayi gazetesi 'Voyenno-Promışlennıy Kuryer' yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Montrö Anlaşması’na göre Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerindeki egemenliğin ve dolayısıyla kontrolün Türkiye’nin elinde olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:
“ABD, Türkiye’yle ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle mevcut kuralları bozmaya çalışıyor. Çünkü ABD için, Karadeniz bölgesindeki varlığıyla ilgili koşulları değiştirmek çok önemli. Bunu sadece dünyadaki gelişmelerden sürekli haberdar olmak için değil, aynı zamanda, bilindiği gibi ABD ve İngiltere savaş gemilerinin dönem dönem uğradığı Ukrayna’daki durumla ilgili yapıyorlar."
ABD’nin kendi kurallarını dayatma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden Faliçev, şöyle devam etti:
“ABD, savaş gemilerinin Karadeniz’e geçiş ve kontrol kurallarını kendi çıkarlarına göre değiştirmek istiyor. Ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü öncelikle Rusya, Türkiye ve diğer Karadeniz ülkeleri Montrö Anlaşması’na değer veriyor. İkincisi, anlaşma uluslararası öneme sahip. Feshedilmesi için konunun, Birleşmiş Milletler veya BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilmesi gerekiyor. Elbette Rusya, Türkiye ve bu anlaşmanın hazırlanmasında yer alan birçok diğer ülke buna karşı çıkacak. Bu nedenle, tüm çabalara rağmen ABD, savaş gemilerinin Karadeniz’e girişiyle ilgili mevcut kuralları etkileyemeyecek.”
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