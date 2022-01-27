https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-karadenize-gecis-konusunda-kendi-kurallarini-dayatamaz-1053210461.html

‘ABD, Karadeniz’e geçiş konusunda kendi kurallarını dayatamaz’

‘ABD, Karadeniz’e geçiş konusunda kendi kurallarını dayatamaz’

Karadeniz’e savaş gemilerinin geçiş kurallarının değişebileceği iddiasını değerlendiren Rus uzman Faliçev, bu girişimlerin, ABD’nin dünyadaki gelişmelerden... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:05+0300

2022-01-27T22:05+0300

2022-01-27T22:05+0300

görüş

abd

rusya

joe biden

karadeniz

montrö anlaşması

savaş gemisi

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Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Karadeniz’de savaş gemilerinin geçiş ve hareketi için yeni kuralların getirilebileceğini öne sürdüğünü duyurdu. Halihazırda savaş gemilerinin Karadeniz’e girişi ve varlığı 1936 Montrö Anlaşması’yla düzenleniyor.Amerikalılar neden bu kuralı değiştirmek istiyor? ABD kendi kurallarını dayatabilecek mi?Rus askeri sanayi gazetesi 'Voyenno-Promışlennıy Kuryer' yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Montrö Anlaşması’na göre Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerindeki egemenliğin ve dolayısıyla kontrolün Türkiye’nin elinde olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:“ABD, Türkiye’yle ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle mevcut kuralları bozmaya çalışıyor. Çünkü ABD için, Karadeniz bölgesindeki varlığıyla ilgili koşulları değiştirmek çok önemli. Bunu sadece dünyadaki gelişmelerden sürekli haberdar olmak için değil, aynı zamanda, bilindiği gibi ABD ve İngiltere savaş gemilerinin dönem dönem uğradığı Ukrayna’daki durumla ilgili yapıyorlar."ABD’nin kendi kurallarını dayatma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden Faliçev, şöyle devam etti:“ABD, savaş gemilerinin Karadeniz’e geçiş ve kontrol kurallarını kendi çıkarlarına göre değiştirmek istiyor. Ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü öncelikle Rusya, Türkiye ve diğer Karadeniz ülkeleri Montrö Anlaşması’na değer veriyor. İkincisi, anlaşma uluslararası öneme sahip. Feshedilmesi için konunun, Birleşmiş Milletler veya BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilmesi gerekiyor. Elbette Rusya, Türkiye ve bu anlaşmanın hazırlanmasında yer alan birçok diğer ülke buna karşı çıkacak. Bu nedenle, tüm çabalara rağmen ABD, savaş gemilerinin Karadeniz’e girişiyle ilgili mevcut kuralları etkileyemeyecek.”

https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-karadenizde-barisi-korumada-turkiyeye-kritik-rol-dusuyor-1053193171.html

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abd, rusya, joe biden, karadeniz, montrö anlaşması, savaş gemisi