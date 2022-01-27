https://tr.sputniknews.com/20220127/abdde-omicron-varyantina-bagli-olumler-deltayi-geride-birakti-1053170764.html

ABD'de Omicron varyantına bağlı ölümler Delta'yı geride bıraktı

ABD'de Omicron varyantına bağlı ölümler Delta'yı geride bıraktı

ABD'de, Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerin son yedi günlük ortalamasının, Delta varyantına bağlı ölümleri geride bıraktığı açıklandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T01:07+0300

2022-01-27T01:07+0300

2022-01-27T01:07+0300

koronavirüs

abd

delta

koronavirüs

kovid-19

delta varyantı

omicron

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Wall Street Journal'in yaptığı analize göre, Omicron kaynaklı can kaybının 2 bin 258'e ulaşarak Delta varyantı kayıplarını geçtiği bildirildi.Yaklaşık 2 ay önce, Omicron varyantı henüz tespit edilmemişken günlük Kovid-19 ölümlerinin bin civarında seyrettiği, son haftaki can kaybının ise Şubat 2021'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu kaydedildi.Bununla birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ve hastaneye yatışların, zirveyi gördükten sonra düşüş eğilimine girdiğine değinildi.Analizde, New York ve Kaliforniya'nın da içinde olduğu ve ülke nüfusunun yüzde 55'ini barındıran 20 eyalette, vakaların, zirveyi gördükten sonra yüzde 20 oranında düştüğü bilgisi paylaşıldı.Ülkenin daha az aşılanmış bazı bölgelerinde ise Omicron kaynaklı ölümlerin tırmanmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/abdde-kovid-19-asisi-yaptirmayan-hasta-kalp-nakli-listesinden-cikarildi-1053137604.html

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abd, delta, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı , omicron