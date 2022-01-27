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ABD'de Omicron varyantına bağlı ölümler Delta'yı geride bıraktı
ABD'de Omicron varyantına bağlı ölümler Delta'yı geride bıraktı
ABD'de, Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerin son yedi günlük ortalamasının, Delta varyantına bağlı ölümleri geride bıraktığı açıklandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T01:07+0300
2022-01-27T01:07+0300
koronavirüs
abd
delta
koronavirüs
kovid-19
delta varyantı
omicron
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Wall Street Journal'in yaptığı analize göre, Omicron kaynaklı can kaybının 2 bin 258'e ulaşarak Delta varyantı kayıplarını geçtiği bildirildi.Yaklaşık 2 ay önce, Omicron varyantı henüz tespit edilmemişken günlük Kovid-19 ölümlerinin bin civarında seyrettiği, son haftaki can kaybının ise Şubat 2021'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu kaydedildi.Bununla birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ve hastaneye yatışların, zirveyi gördükten sonra düşüş eğilimine girdiğine değinildi.Analizde, New York ve Kaliforniya'nın da içinde olduğu ve ülke nüfusunun yüzde 55'ini barındıran 20 eyalette, vakaların, zirveyi gördükten sonra yüzde 20 oranında düştüğü bilgisi paylaşıldı.Ülkenin daha az aşılanmış bazı bölgelerinde ise Omicron kaynaklı ölümlerin tırmanmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abdde-kovid-19-asisi-yaptirmayan-hasta-kalp-nakli-listesinden-cikarildi-1053137604.html
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abd, delta, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı , omicron

ABD'de Omicron varyantına bağlı ölümler Delta'yı geride bıraktı

01:07 27.01.2022
© REUTERS / Brendan McDermidABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
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ABD'de, Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerin son yedi günlük ortalamasının, Delta varyantına bağlı ölümleri geride bıraktığı açıklandı.
Wall Street Journal'in yaptığı analize göre, Omicron kaynaklı can kaybının 2 bin 258'e ulaşarak Delta varyantı kayıplarını geçtiği bildirildi.
Yaklaşık 2 ay önce, Omicron varyantı henüz tespit edilmemişken günlük Kovid-19 ölümlerinin bin civarında seyrettiği, son haftaki can kaybının ise Şubat 2021'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu kaydedildi.
Bununla birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ve hastaneye yatışların, zirveyi gördükten sonra düşüş eğilimine girdiğine değinildi.
Analizde, New York ve Kaliforniya'nın da içinde olduğu ve ülke nüfusunun yüzde 55'ini barındıran 20 eyalette, vakaların, zirveyi gördükten sonra yüzde 20 oranında düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Ülkenin daha az aşılanmış bazı bölgelerinde ise Omicron kaynaklı ölümlerin tırmanmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
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