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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi
Geçen günlerde Acun Ilıcalı'nın satın aldığı, İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük için Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:06+0300
2022-01-27T23:06+0300
2022-01-27T23:06+0300
spor
acun ilıcalı
teknik direktör
hull city
şota arveladze
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Hull City, 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı.Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220120/acun-ilicali-sonrasi-hull-cityde-ilk-galibiyet-1052946219.html
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acun ilıcalı, teknik direktör, hull city, şota arveladze
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi
Geçen günlerde Acun Ilıcalı'nın satın aldığı, İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük için Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı.
Hull City, 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı.
Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City
, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.
İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.