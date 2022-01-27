https://tr.sputniknews.com/20220127/acun-ilicalinin-satin-aldigi-hull-cityde-teknik-direktorluge-sota-arveladze-getirildi-1053212816.html

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi

Geçen günlerde Acun Ilıcalı'nın satın aldığı, İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük için Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:06+0300

2022-01-27T23:06+0300

2022-01-27T23:06+0300

spor

acun ilıcalı

teknik direktör

hull city

şota arveladze

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Hull City, 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı.Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220120/acun-ilicali-sonrasi-hull-cityde-ilk-galibiyet-1052946219.html

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acun ilıcalı, teknik direktör, hull city, şota arveladze