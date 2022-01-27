https://tr.sputniknews.com/20220127/iran-ramzrial-adi-verilen-sabit-kripto-parasini-yakinda-halkin-kullanimina-sunacak-1053200617.html
İran 'Ramzrial' adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak
İran 'Ramzrial' adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak
İran Merkez Bankası, "Ramzrial" olarak adlandırılan ulusal kripto para biriminin yakın zamanda halkın kullanımına sunulacağını açıkladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T17:42+0300
2022-01-27T17:42+0300
2022-01-27T17:42+0300
ekonomi
abd
iran
iran merkez bankası
donald trump
kripto para
kripto
ramzirial
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, "Ramzrial" adı verilen kripto paranın, ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacağını belirtti.Yakın zamanda halkın kullanımına sunulacak ulusal kripto para biriminin kullanımında bankalara ihtiyaç duyulmayacağını aktaran Kamerivefa, "Bu yeni finansal aracın özellikleri, müşteri tarafından daha yüksek ödeme hızı ve daha yüksek güvenlik ve e-ticaretin gelişimi için yeni bir alan sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peyman Pak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu belirtiliyor. İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211212/iran-milli-kripto-parasini-piyasaya-suruyor-1051696780.html
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abd, iran, iran merkez bankası, donald trump, kripto para, kripto, ramzirial
İran 'Ramzrial' adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak
İran Merkez Bankası, "Ramzrial" olarak adlandırılan ulusal kripto para biriminin yakın zamanda halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, "Ramzrial" adı verilen kripto paranın, ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacağını belirtti.
Yakın zamanda halkın kullanımına sunulacak ulusal kripto para biriminin kullanımında bankalara ihtiyaç duyulmayacağını aktaran Kamerivefa, "Bu yeni finansal aracın özellikleri, müşteri tarafından daha yüksek ödeme hızı ve daha yüksek güvenlik ve e-ticaretin gelişimi için yeni bir alan sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peyman Pak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.
Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu belirtiliyor. İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.
İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor.