https://tr.sputniknews.com/20220127/is-bankasi-reklamlari-metaversete-robloxa-turkiyeden-reklam-veren-ilk-banka-oldu-1053188693.html

İş Bankası reklamları metaverse'te: Roblox'a Türkiye'den reklam veren ilk banka oldu

İş Bankası reklamları metaverse'te: Roblox'a Türkiye'den reklam veren ilk banka oldu

İş Bankası, global oyun platformu Roblox’a Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T13:50+0300

2022-01-27T13:50+0300

2022-01-27T13:54+0300

metaverse

türkiye

reklam

türkiye iş bankası

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Türkiye İş Bankası, global çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu.Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartı’nın reklamlarını görecekler. Bankanın e-sporculara özel ön ödemeli kart ürünü olan Maximum Gaming Kart, Kasım 2019’da hizmete sunulmuştu.Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılıyor.Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alıyor. Z kuşağının en sevdiği platformlardan olan Roblox’un, ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor. İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitle, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışma imkânı bulacak.

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metaverse, reklam, türkiye iş bankası