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İş Bankası reklamları metaverse'te: Roblox'a Türkiye'den reklam veren ilk banka oldu
İş Bankası reklamları metaverse'te: Roblox'a Türkiye'den reklam veren ilk banka oldu
İş Bankası, global oyun platformu Roblox’a Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:50+0300
2022-01-27T13:54+0300
metaverse
türkiye
reklam
türkiye iş bankası
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Türkiye İş Bankası, global çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu.Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartı’nın reklamlarını görecekler. Bankanın e-sporculara özel ön ödemeli kart ürünü olan Maximum Gaming Kart, Kasım 2019’da hizmete sunulmuştu.Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılıyor.Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alıyor. Z kuşağının en sevdiği platformlardan olan Roblox’un, ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor. İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitle, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışma imkânı bulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220105/deva-metaverse-evreninden-arsa-alan-ilk-parti-oldu-1052428118.html
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metaverse, reklam, türkiye iş bankası

İş Bankası reklamları metaverse'te: Roblox'a Türkiye'den reklam veren ilk banka oldu

13:50 27.01.2022 (güncellendi: 13:54 27.01.2022)
© İHAİş Bankası reklamı, global oyun platformu Roblox
İş Bankası reklamı, global oyun platformu Roblox - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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İş Bankası, global oyun platformu Roblox’a Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu.
Türkiye İş Bankası, global çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu.
Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartı’nın reklamlarını görecekler. Bankanın e-sporculara özel ön ödemeli kart ürünü olan Maximum Gaming Kart, Kasım 2019’da hizmete sunulmuştu.
Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılıyor.
Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alıyor. Z kuşağının en sevdiği platformlardan olan Roblox’un, ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor.
İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitle, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışma imkânı bulacak.
DEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
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